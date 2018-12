En 200 años, los seres humanos revirtieron una tendencia climática que duró 50 millones de años, según un estudio

(CNN) - ¿Qué ven los científicos al comparar nuestro clima futuro con el pasado? En menos de 200 años, los seres humanos hemos revertido una tendencia de enfriamiento de millones de años, según sugiere una nueva investigación.

Si el calentamiento global continúa sin control, la Tierra en 2030 podría parecerse a la Tierra de hace 3 millones de años, según un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Durante esa época, conocida como el Plioceno medio, las temperaturas eran más altas, en alrededor de 2 a 4 grados Celsius, y los niveles del mar eran más altos, en aproximadamente 20 metros que en la actualidad, explicó Kevin D. Burke, autor principal del estudio e investigador y candidato a doctor en el Instituto Nelson de Estudios Ambientales de la Universidad de Wisconsin-Madison.

Hoy es "uno de los escenarios más difíciles en los que nos hemos encontrado", dijo Burke. "Este es un período muy rápido de cambio climático. Es importante buscar cualquier cosa que podamos hacer para frenar esas emisiones".

Los científicos del clima dicen que nuestro planeta es aproximadamente 1 grado Celsius más caliente de lo que era entre 1850 y 1900 y que esto se debe en parte a las emisiones de gases de los automóviles, aviones y otras actividades humanas. Algunos gases, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera y producen un "efecto invernadero" que calienta el planeta.