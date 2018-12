Theresa May retrasa la votación del brexit

(CNN) - La gran decisión británica sobre el brexit parece haberse retrasado.

La primera ministra británica, Theresa May, canceló la sesión parlamentaria del martes sobre su acuerdo del brexit, dijo a CNN una fuente con conocimiento de la decisión.

La decisión, que también se informa ampliamente en los medios británicos, puede haberse tomado en vista de las predicciones de que sufriría una derrota desastrosa que podría amenazar con acabar con su liderazgo y derrocar al gobierno.

No ha habido ninguna confirmación oficial de un aplazamiento. May se dirigirá a la Cámara de los Comunes del Reino Unido el lunes por la tarde, según un inesperado anuncio de la oficina de prensa del Parlamento. El líder de la Cámara, Andrea Leadsom, hará una declaración después de eso seguido por el secretario del brexit, Steve Barclay.

Se suponía que los parlamentarios del Reino Unido tendrían la oportunidad de aprobar o rechazar el acuerdo en el llamado "voto significativo" en la Cámara de los Comunes el martes por la noche.

En las últimas semanas, May había estado tratando de obtener apoyo para su acuerdo, pero con un gran número de sus propios diputados del Partido Conservador que se oponían a ella, no parecía tener mucho éxito.

El domingo, May advirtió que si no se respalda su acuerdo con Brexit, el Reino Unido podría no tener brexit y llevar a Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, a "poner sus manos en el poder".

"No soy alguien que normalmente es fatalista, pero realmente me preocupa que veamos una mayor división y una mayor incertidumbre", agregó la líder británica.

Si se retrasa el crucial voto de brexit, no está claro cuáles serían las opciones de May. Ella debe asistir a una reunión de líderes europeos el sábado, en la que el estancamiento parlamentario sobre brexit probablemente sea lo principal de la agenda.