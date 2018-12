(CNN) - Una tormenta invernal que atraviesa el sudeste de EE.UU. amenaza con mantener a los residentes atrapados en sus hogares, ya que las condiciones para conducir son peligrosas, hay varios vuelos cancelados y los cortes de energía podrían prolongarse durante días.

MIRA: Una gran tormenta invernal amenaza a 20 millones de personas en el sur de Estados Unidos

"Más de 20 millones de personas están bajo alertas de clima invernal, más de 8 millones de personas están bajo una amenaza de inundación repentina, y más de 9 millones de personas están bajo avisos de vientos", dijo el domingo la meteoróloga de la CNN, Haley Brink.

Más de 30 centímetros de nieve caerán el domingo en el sur y centro de los Apalaches, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Las nevadas podrían llegar a un total de 30 a 50 centímetros de nieve sobre los Apalaches y las Carolinas para el lunes, cuando se espera que la tormenta se mueva de la costa, dijo la agencia.

"Las cantidades de nieve en algunos lugares probablemente excedan los 30 centímetros y resulten en varios días de viajes difíciles o imposibles, cortes de energía prolongados y árboles caídos", dijo el Servicio Nacional de Meteorología.

La tormenta ya ha dejado sin electricidad a más de 216.500 clientes en el sureste de Estados Unidos.

La mayoría de los cortes se producen en Carolina del Norte, donde hay 102.383 clientes en la oscuridad. En Carolina del Sur, más de 52.100 clientes han perdido el poder. Y entre Alabama y Georgia, más de 62.000 clientes no tienen electricidad.

MIRA: Una gran tormenta invernal cubrirá de nieve el sur de Estados Unidos este fin de semana

Se han cancelado más de 1.000 vuelos del domingo hacia y desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. El aeropuerto de Charlotte dijo que espera cancelaciones dispersas hasta el lunes por la mañana, y se espera que la mayoría sea de aviones pequeños y regionales.

Cerca del 80% de los vuelos en Charlotte Douglas, el 40% de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham y el 50% de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Piedmont Triad han sido cancelados para el domingo, dijo Brink.