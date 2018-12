New York Times: Club de Trump contrató a inmigrantes indocumentados, afirman dos trabajadoras

(CNN) - Mientras que el presidente Donald Trump impulsa las políticas de inmigración de línea dura y vilipendia a los inmigrantes indocumentados, su club privado en Nueva Jersey empleó a personas que los gerentes supuestamente sabían que estaban en el país ilegalmente, informó el jueves el The New York Times.

The New York Times encontró a dos mujeres que dicen haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos pero que estaban empleadas en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey.

Victorina Morales, originaria de Guatemala, dijo al periódico que había cruzado ilegalmente a Estados Unidos en 1999 y que fue contratada en el club en 2013 como empleada doméstica con documentación falsa.

Otra mujer, Sandra Díaz, que es de Costa Rica y ahora es residente legal de EE.UU., dijo que también era indocumentada cuando trabajó en Bedminster entre 2010 y 2013, informó el Times.

"Tenemos decenas de miles de empleados en nuestras propiedades y tenemos prácticas de contratación muy estrictas", dijo Amanda Miller, portavoz de la Organización Trump, en un comunicado proporcionado a CNN. "Si algún empleado presentó documentación falsa en un intento de eludir la ley, será despedido de inmediato".

The New York Times señaló que no hay evidencia de que los ejecutivos de la Organización Trump o Trump supieran del estado migratorio de las dos mujeres.

Sin embargo, las mujeres dijeron al periódico que al menos dos supervisores del club estaban al tanto y tomaron medidas para ayudarlas a evitar la detección y mantener sus trabajos.

Díaz le dijo a The New York Times que "hay muchas personas sin papeles" y dijo que había presenciado a varias personas ser contratadas aunque también eran indocumentadas.

Morales le dijo a The New York Times que ella entendía que podía ser despedida o deportada haciendo pública su historia. Según el Times, Morales ha solicitado protección bajo las leyes de asilo y está explorando una demanda que reclama abuso y discriminación en el lugar de trabajo. También afirmó al periódico que un supervisor de limpieza de Bedminster hizo comentarios insultantes sobre su inteligencia y su estado de indocumentación.

La Organización Trump "no hizo comentarios específicos" sobre Morales o Díaz cuando se lo pidió el Times.

La campaña de Trump fue impulsada por su dura postura sobre la inmigración ilegal y las promesas de un muro fronterizo pagado por México. Como presidente, Trump ha impulsado una mayor seguridad en la frontera y un sistema de inmigración basado en el mérito.

El Washington Post dijo en 2015 que había entrevistado a trabajadores durante la construcción del Trump International Hotel en Washington, quien dijo que habían ingresado al país ilegalmente. Trump en el momento negó la contratación de trabajadores indocumentados para construir el hotel, según CBS News.

Sus otras propiedades se han apoyado en la contratación de trabajadores extranjeros invitados.

El Club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, y su campo de golf en Jupiter, Florida, presentaron documentos en 2017 para atraer a trabajadores extranjeros adicionales bajo el programa de visa H-2B.

Cristina Alesci y Mark Meneneiro de CNN contribuyeron a este informe.