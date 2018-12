(CNN Español) - Una carta escrita por una de las mentes más importantes de la historia fue vendida por 2,9 millones de dólares en una subasta este 4 de diciembre.

La carta de 1954 de Albert Einstein al filósofo religioso Erik Gutkind se conoce comúnmente como la "carta de Dios" y presenta a un Einstein cortés pero que cuestiona a fondo el concepto de religión y de Dios en general.

La casa de subastas Christie's esperaba que se vendiera en 1,5 millones de dólares. Superó las expectativas.

#AuctionUpdate: Albert Einstein’s God Letter sold at Christie’s New York for $2,892,500, against a high estimate of $1.5 million. https://t.co/yRdlqrtbLc

— Christie's (@ChristiesInc) December 4, 2018

La carta fue escrita en alemán en 1954, un año antes de la muerte de Einstein.

Se considera "una de las declaraciones definitivas en el debate de religión contra ciencia", dijo Peter Klarnet, especialista principal en libros y manuscritos de la casa de subastas Christie's, en un comunicado que proporcionó a CNN.

La carta, escrita en alemán un año antes de la muerte de Einstein y transcrita en inglés por Christie's, es una reacción al libro de Gutkind de 1952, Elige la vida: el llamado bíblico de la revuelta. Mientras Einstein deja claro que él y el filósofo tienen mucho en común "con respecto a la actitud objetiva de la vida y la comunidad humana", deja clara y abundantemente su posición sobre la religión.

"La palabra Dios no es más que para mí la expresión y el producto de la debilidad humana, la Biblia es una colección de leyendas honorables, pero aún puramente primitivas, que sin embargo son bastante infantiles", escribe Einstein.

Einstein era un judío nacido en Alemania que perdió su fe religiosa a una edad temprana y algunas veces se refería a sí mismo como un agnóstico. La carta refuerza su amor y su identidad compartida con el pueblo judío, pero también llama al judaísmo, "como todas las demás religiones... una encarnación de la superstición más infantil".

La carta, que se vendió en eBay en 2012, se exhibió en la Galería Pace de San Francisco a fines de noviembre hasta su subasta en Nueva York.

No es la única misiva de Einstein que ha atraído un gran interés en Christie's. En 2002, la casa de subastas exhibió una carta escrita de 1939 de Einstein al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. La carta advirtió a Roosevelt de los peligros de la tecnología de la bomba nuclear. Se vendió por más de 2 millones de dólares.

Con información de AJ Willingham