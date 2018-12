La polémica pregunta de un DJ, por la que luego pidió perdón, a la primera futbolista premiada con el Balón de Oro

(CNN) - El DJ francés y presentador del premio Ballon d'Or, Martin Solveig, se ha disculpado con primera ganadora del premio para las mujeres, Ada Hegerberg, luego de las críticas por una pregunta que le hizo durante la ceremonia de premiación.

MIRA: Luka Modric gana el Balón de Oro y rompe 10 años de dominio Messi-Ronaldo

Solveig fue criticado en las redes sociales después de preguntar a la delantera de 23 años, en francés, durante la presentación: "¿Sabes cómo hacer twerk?" La jugadora dio un no contundente.

La cámara corta brevemente a Kylian Mbappe, el ganador del nuevo premio Kopa para el mejor jugador joven, que mira al anfitrión con incredulidad.

Solveig más tarde se disculpó con Hegerberg en una serie de tuits, diciendo que no pretendía ofender a nadie. "Esta fue una broma, probablemente mala, y quiero disculparme por la que me haya ofendido. Lo siento", dijo.

MIRA: El meme del 'novio distraído' es sexista, dice el controlador de publicidad de Suecia

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R

— Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

Cuando se le preguntó por el episodio, Hegerberg dijo que no veía el comentario como un acoso sexual.

"Vino a verme después y estaba muy, muy triste de que así hubiera salido. No lo pensé en ese momento, no lo consideré como un acoso sexual o algo así", dijo. "Para ser honesta, me alegré de bailar y celebrar la victoria en el Balón de Oro".

La delantera noruega fue la máxima anotadora de la liga francesa la temporada pasada con 31 goles, y anotó 15 veces en la Liga de Campeones.

Cada año, el Balón de Oro se otorga al mejor futbolista del mundo según lo votado por los periodistas, y es considerado el premio individual más prestigioso del deporte.

El hecho de que se le hiciera una pregunta sobre el twerking durante una ceremonia para honrar su éxito enfureció tanto a las estrellas del deporte como a los fanáticos.

MIRA: ¿Es el 'twerking' feminista?

El jugador de tenis escocés Andy Murray publicó una historia en Instagram criticando al anfitrión por los dobles estándares sexistas.

En la parte superior de una captura de pantalla de un informe de noticias sobre los comentarios, Murray escribió: "Otro ejemplo del ridículo sexismo que todavía existe en el deporte. ¿Por qué las mujeres todavía tienen que aguantar esto? ¿Qué preguntas le hicieron a Mbappe y Modric (el ganador de este año del Balón de Oro masculino)? Me imagino que algo que ver con el fútbol. Y para todos los que piensan que la gente está exagerando y fue solo una broma ... no lo fue. He estado involucrado en el deporte toda mi vida y el nivel de sexismo es irreal".

El colaborador de Sports Illustrated y Fox Sports, Grant Wahl, agregó su desaprobación por el incidente, calificando a Solveig de "basura absoluta" y estuvo de acuerdo con el comentario de Murray de que "esta es la basura con la que las atletas tratan a diario en todo el mundo".