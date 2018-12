Lenín Moreno habló con Manafort sobre remover a Assange de la embajada de Ecuador en Londres

Washington (CNN) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, habló con Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump, sobre su intención de retirar a Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, un portavoz de Manafort confirmó el lunes.

"Cuando el señor Manafort se reunió con el presidente Moreno de Ecuador para discutir el Fondo de Desarrollo de China, el presidente mencionó al señor Manafort su intención de retirar a Julian Assange de la embajada de Ecuador", dijo a CNN Jason Maloni, un portavoz de Manafort, en un comunicado.

"El señor Manafort escuchó, pero no hizo promesas, ya que esto era secundario a los propósitos de la reunión", dijo Maloni en el comunicado. "No hubo menciones sobre Rusia durante la reunión".

Paul Manafort y Lenín Moreno

The New York Times, citando a tres personas conocedoras de las conversaciones, reportó primero que el presidente Moreno y sus asesores expresaron su deseo de que Assange abandonara la embajada, en al menos dos reuniones con Manafort, a cambio de concesiones por parte de Estados Unidos como el alivio de la deuda. Assange ha estado oculto en la embajada de Ecuador desde 2012.

Durante las reuniones, que tuvieron lugar a mediados de mayo de 2017 en Ecuador, se reporta que Manafort sugirió que podría ayudar a lograr un acuerdo que incluiría la entrega de Assange a Estados Unidos, dijeron las fuentes a The New York Times.

Al final, no hubo acuerdo con Ecuador, reporta el diario. No existe evidencia de que Manafort estuviera trabajando con el presidente Donald Trump u otros funcionarios de su administración, de acuerdo con el diario.

Manafort viajó a Ecuador principalmente para ver si podía ganar una gran comisión por negociar un acuerdo por el que China invertiría en el sistema eléctrico ecuatoriano, reporta el diario. Manafort enfrentaba una creciente deuda y necesitaba pagar algunas facturas legales, de acuerdo con The New York Times.

Carl Bernstein de CNN reportó la semana pasada que el equipo del fiscal especial Robert Mueller había estado investigando una reunión entre Manafort y Moreno en 2017 y que había preguntado si se había hablado sobre WikiLeaks o Assange durante dicho encuentro, de acuerdo con una fuente con conocimiento del asunto.

La oficina de Mueller considera presentar más cargos contra Manafort, luego de haber acusado al exjefe de campaña de Trump de violar un acuerdo para cooperar con los fiscales.

Manafort se declaró culpable a principios de este año de dos cargos de conspiración y manipulación de testigos, además de admitir públicamente que cometió crímenes financieros y de cabildeo.

Por separado, fue hallado culpable por un jurado en Virginia de ocho cargos de fraude fiscal relacionados con sus ingresos por cabildeo en Ucrania.

No existe evidencia de que las reuniones entre Manafort y Moreno fueran motivadas por el involucramiento de WikiLeaks para colaborar en el esfuerzo con el fin de ayudar a que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo con The New York Times.

Evan Perez, Marshall Cohen y Katelyn Polantz de CNN contribuyeron con este reporte