La loca historia de cómo el Parlamento británico obtuvo los documentos secretos de Facebook

(CNN) - Un desarrollador de aplicaciones estadounidense que entregó documentos confidenciales sobre Facebook a legisladores del Reino Unido, durante una visita a Londres, dice que lo hizo porque se asustó y temió que no lo dejaran salir del país a menos que lo hiciera.

Los documentos judiciales presentados este lunes en California detallan una historia misteriosa y de intriga que, según afirma el propietario de Six4Tree, Ted Kramer, lo llevó a entregar documentos a una comisión parlamentaria que investiga Facebook, aunque un tribunal de California ordenó que los documentos permanecieran cerrados.

Los documentos son importantes en parte porque algunos de ellos pueden contener correspondencia entre Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, y ejecutivos de la compañía. Kramer los tiene porque su compañía demandó a Facebook y acusó al gigante de las redes sociales de ignorar la privacidad del usuario. Six4Tree también afirmó que Zuckerberg ideó un plan que obligó a algunos de los rivales de Facebook, o potenciales rivales, a cerrar.

Facebook había luchado durante meses para evitar que los documentos se hicieran públicos. Ahora es posible que sus contenidos puedan ser revelados durante la audiencia del comité esta semana.

En la presentación de la corte de este lunes, los abogados de Kramer afirmaron que durante un reciente viaje a Londres, se resistió a las exigencias del legislador británico Damian Collins de que le entregue los documentos. Pero Kramer "entró en pánico" después de que un funcionario del Reino Unido se presentó en su habitación de hotel y le ordenó que entregara los documentos.

Facebook y Six4Three declinaron hacer declaraciones. Collins, quien encabeza la comisión que investiga Facebook, no respondió de inmediato a las solicitudes para declarar.

¿Cómo terminaron los documentos en el Reino Unido?

La historia de Kramer comienza con Carole Cadwalladr, una reportera de The Guardian que ha cubierto Facebook y el escándalo de datos de Cambridge Analytica. Los abogados de Kramer sugirieron en la presentación de la corte de este lunes que, de alguna manera, la periodista avisó a los miembros del Parlamento del Reino Unido sobre los movimientos de Kramer para que supieran cuándo se encontraba en el país.

Según el expediente judicial, Cadwalladr le dijo a Kramer en agosto "que le gustaría plantear el caso de Six4Tree a Damian Collins". Unos meses más tarde, Collins le dijo a Kramer que Cadwalladr le había contado sobre los documentos relacionados con Facebook que Kramer tenía en su poder.

En ese momento, Kramer le dijo a Collins que no podía entregar los documentos porque estaban precintados en California.

Una vez que llegó, Kramer recibió un correo electrónico de Collins y su comisión que exigía que presentara los documentos. La corte dice que se negó, citando la orden de California de mantenerlos cerrados.

Según el expediente judicial, todo culminó en una visita al hotel de Kramer este miércoles pasado por el sargento de armas de la Cámara de los Comunes. Los abogados de Kramer afirman que sargento de armas le entregó una orden que le exigía que presentara los documentos.

Los abogados dicen que su cliente "no sabe cómo" la comisión descubrió dónde se hospedaba y que la única persona a la que le contó la ubicación de su hotel fue Cadwalladr.

La presentación de la corte de este lunes no proporciona ninguna evidencia de que Collins haya obtenido información sobre la visita de Kramer por parte de Cadwalladr.

Cadwalladr no quiso hacer comentarios para este artículo.

Después de la visita al hotel, Kramer recibió otro correo electrónico de la comisión del Parlamento que amenazaba con detenerlo por desacato, de acuerdo con la presentación judicial. Ante el temor de que se le impidiera salir del país, finalmente fue al Parlamento para reunirse con Collins sin avisar a sus abogados.

La presentación afirma que Collins y su personal mantuvieron a Kramer "durante dos horas" y le dijeron "que estaba bajo una investigación activa, que ahora estaba en desacato al Parlamento, y que la pena podría incluir multas y posible encarcelamiento".

"En este punto, el señor Kramer entró en pánico", dice la presentación. Kramer descargó los documentos en una unidad de memoria USB y los entregó a la comisión.

¿Qué sigue?

Collins dijo que la comisión está revisando los documentos, que ha calificado como "claramente de gran interés para la investigación", por lo que puede decidir cómo proceder.

La comisión celebrará una reunión este martes, en la que interrogará a los testigos de las llamadas "noticias falsas" y desinformación. La reunión contará con representantes de nueve países y tendrá lugar en Londres. Un ejecutivo de Facebook está programado para asistir.

Los documentos podrán hacerse públicos durante la audiencia. Los miembros del Parlamento del Reino Unido tienen un "privilegio parlamentario", que les da un gran margen de maniobra para discutir temas sin ramificaciones legales.

También se espera que Facebook presente un breve informe sobre las consecuencias de que Collins haya pedido los documentos a Kramer, a pesar de que la orden judicial de EE.UU. prohíbe su divulgación, incluidas las cuestiones que pueden plantearse en virtud de la Constitución de EE.UU.

A principios de este año, CNN presentó junto con The Guardian una moción en la corte de California solicitando que se desvelen los documentos. Esa moción no tuvo éxito. Cadwalladr reporta para The Guardian y su periódico hermano The Observer.

