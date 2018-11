Boca-River: ¿Debería haber final o no? Así opinan las partes

(CNN Español) - El suspendido partido de vuelta en la final de la Copa Libertadores entre los equipos argentinos River Plate y Boca Juniors ha sido calificado ampliamente como un episodio bochornoso del fútbol.

Luego de una serie de hechos violentos este sábado, que incluyó el ataque al bus en el que iban jugadores, el cuerpo técnico y dirigentes de Boca, el partido fue pospuesto en dos ocasiones, primero para el mismo sábado y luego para el domingo, y luego fue suspendido. Varios futbolistas de Boca Juniors resultaron afectados.

La Conmebol informó en sus redes sociales que la nueva fecha del partido definitivo por la final de la Copa Libertadores 2018 "será analizada y decidida" este martes a las 10:00 a.m. en Asunción, Paraguay, donde se reunirán los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate.

La nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate.

En declaraciones a la prensa este lunes, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, rechazó el episodio de violencia, al que calificó de "bochornoso" , y llamó a rechazar las mafias que "están detrás de este tipo de violencias".

¿Debería jugarse la final?

Este sábado en el estadio el Monumental, donde se iba a jugar la final, los presidentes de los clubes firmaron un acta en la que piden que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad.

"En la tarde de ayer Boca Juniors solicitó postergar el partido por los incidentes y se estableció como prioridad que el mismo pueda ser disputado en igualdad de condiciones. Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia", informó Boca en su página web.

Sin embargo, luego se conoció que Boca Juniors pedirá que no se juegue la final y que se le otorguen los puntos como si hubiera ganado el partido. Boca responsabiliza de los disturbios del sábado a River Plate. El equipo de los "millonarios", por su parte, alega que lo falló fue el dispositivo policial y que el equipo no tiene responsabilidad en esto.

Además, River se opone a la petición de Boca y tiene el apoyo de la Conmebol, que ha dicho que habrá nueva fecha para el encuentro.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino dijo este domingo que nunca pidió que se jugara la final después de los incidentes violentos, según Télam, algo que habían reportado algunos medios.

Los hinchas de ambos equipos quedaron decepcionados por la suspensión del partido y en redes sociales la opinión está dividida sobre si se debe o no cancelar el partido

Lo que ha ocurrido en la final de Copa Libertadores es una vergüenza mundial y no debe ser tomado como”un episodio más de violencia en el fútbol argentino”. La “normalización de la violencia” ya es un problema cultural de la Argentina y los argentinos. Esta final no se debe jugar

Esa final no se puede jugar en Argentina, mi propuesta para @CARPoficial @BocaJrsOficial @CONMEBOL: El mundial de clubes es en Emiratos Árabes, el campeón de Libertadores debe jugar semifinales el 18-12, que jueguen la final allá el 11-12

La final de la libertadores no se debe jugar y sí quieren que no haya campeón este año, perfecto. Una sanción deportiva a la sociedad no es la solución pero si un primer paso. Se desvirtuó esta final. Gane quien gane va a ser un problema... @VarskySports

La final d #Libertadores más importante d la historia se debe disputar en cancha. Lo q sucedió es horrible pero es fuera d lo deportivo, es un problema social q se manifiesta n el fútbol. No jugar es aumentar la violencia, es permitir que un grupo d tarados esté por sobre l resto

Boca se quiere hacer el listo y ganar la copa en el escritorio, cada vez más vergonzoso, la final se debe jugar, pero el año que viene ni boca ni river deben jugar la libertadores, bochornoso, los dirigentes, jugadores, periodismo e hincha.

¿Podría no jugarse?Hay un antecedente: en 2015 en octavos de final de la Libertadores, hinchas de Boca arrojaron gas pimienta a la cancha y los jugadores de River resultaron afectados. El juego fue suspendido y la Conmebol le dio los puntos a River.