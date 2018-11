Fallece el veterano mago y actor Ricky Jay a los 72 años

(CNN) - El actor y mago Ricky Jay falleció de causas naturales en su casa de Los Ángeles, dijo el domingo su representante de muchos años, Winston Simone. Jay tenía 72 años.

Jay, quien murió el sábado, apareció en la película "Boogie Nights", la serie de televisión "Deadwood" y varios especiales de las cadenas HBO y PBS. Además fue "escritor y orador sobre temas tan variados como prestidigitación, literatura, juegos de manos, percepción sensorial y tipos inusuales de entretenimiento", de acuerdo con su sitio web.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, su nombre de pila era Richard Jay Potash.

"Él era un tesoro estadounidense. Nunca volveremos a ver otro artista tan magnífico como este", dijo Simone.

Aquellos que conocieron a Jay ofrecieron sus condolencias y alabaron su ingenio y destreza como mago.

El actor Neil Patrick Harris escribió: "La envergadura de su conocimiento y aprecio por la magia y artes afines era verdaderamente notable".

Master magician and historian Ricky Jay has passed away. The breadth of his knowledge and appreciation for magic and the allied arts was truly remarkable. Such sad news, such a profound loss. #RIP https://t.co/VRYRxhkQKr

— Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) November 25, 2018

Teller, uno de los integrantes del dúo de magos Penn & Teller, escribió: "Ver uno de sus espectáculos permitía disfrutar el pasado y el presente, la elección, el lenguaje ingenioso y el deslumbrante juego de manos".

We're very sad today. Our friend Ricky Jay is dead at 72. An afternoon in Ricky Jay's apartment was an education. To see one of his shows was to luxuriate in past and present, choice, witty language and dazzling sleight of hand. https://t.co/eZRZzcuOVE

— Teller (@MrTeller) November 25, 2018

Eliott C. McLaughlin y Darran Simon contribuyeron con este reporte.