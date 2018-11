Fox News tiene una nueva 'villana': Alexandria Ocasio-Cortez

Nota del editor: El comediante Dean Obeidallah, exabogado, es el anfitrión del programa diario de la radio SiriusXM "The Dean Obeidallah Show" y columnista de The Daily Beast. Síguelo en @DeanObeidallah. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas.

(CNN) - La congresista electa Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York lo ha logrado. No, no me refiero a convertirse en la mujer más joven elegida para el Congreso. Estoy hablando de algo potencialmente aún más notable.

Ella se ha convertido en el tema clave de conversación para los comentaristas de Fox News.

De hecho, la red favorita del presidente Trump tiene lo que me gustaría llamar "síndrome de desorden de Alexandria Ocasio-Cortez". No pueden dejar de hablar de todo Ocasio-Cortez, desde su elección de calzado, el tipo de apartamento que puede permitirse, hasta el supuesto destino inminente que presenta para Estados Unidos.

¿Podría ser que una joven latina morena es el nuevo "villano" que Fox News necesita para mantener a los espectadores sintonizados?

Lo que hace que esto sea aún más increíble es que Ocasio-Cortez aún no ha jurado en el Congreso. De hecho, solo ganó la atención de los medios nacionales en junio, cuando ganó en las primarias, derrotando al representante demócrata Joe Crowley.

Mire la forma en que Ocasio-Cortez ha activado Fox News solo en la última semana. Este sábado, en otra discusión sobre la estrella demócrata en ascenso, una invitada de Fox News la describió como "la nieta de Castro, Ocasio-Cortez", afirmando que sus valores traerían una forma política peligrosa a Estados Unidos.

Este miércoles, la colaboradora de Fox News, Rachel Campos-Duffy, declaró que Ocasio-Cortez debería ser la persona del año porque había incorporado el socialismo, allanando el camino para que otros demócratas revelen que ellos también son socialistas.

El día de Acción de Gracias: al parecer, no hay vacaciones para el síndrome de desorden Ocasio-Cortez en Fox News. El anfitrión Charles Payne advirtió que Ocasio-Cortez iba a destruir todo. Payne les dijo a los televidentes de Fox News que "las Alexandria Ocasio-Cortez del mundo" son "como los toros en una tienda de porcelana", agregando siniestramente "que solo quieren crear el caos".

Luego, el viernes por la noche, Fox News llevó a su fetiche Ocasio-Cortez a nuevas alturas, discutiendo sus zapatos en horario de máxima audiencia. El segmento comenzó con el presentador de Fox News, Ed Henry, que admitió por primera vez la obsesión de la red con el próximo miembro del Congreso, diciendo: "Hablamos mucho sobre ella en Fox & Friends Weekend". Y luego Henry dirigió una discusión sobre los zapatos desgastados que Ocasio-Cortez usó en la campaña que pronto se convertirá en parte de la nueva exhibición de la Universidad de Cornell sobre mujeres en la política: "Women Empowered: Fashions from the Front Line".

Fox News realmente necesita encontrar otro tema para discutir. De hecho, después de este segmento el viernes, Ocasio-Cortez fue a Twitter para responder con estas palabras: "No, no es amor / Lo que tú sientes, se llama obsesión". Estas líneas son letras de la canción Obsesión, de Aventura.

Fox News está obsesionada con Ocasio-Cortez. Y parece que otros en los medios de la derecha también han captado parte del síndrome de trastorno de Ocasio-Cortez, ya que aparentemente también cubren cada comentario.

Entonces, ¿qué está impulsando todo esto? ¿Podría ser que Fox News se está dando cuenta de que las mujeres de siempre, Hillary Clinton y Nancy Pelosi, están perdiendo su brillo ante sus espectadores? (En realidad, disfruto revisar Fox News de vez en cuando porque ahí parece que Hillary Clinton es la presidenta). Dado que los demócratas ganaron la mayoría de los escaños en la Cámara en las últimas elecciones que en cualquier año desde 1974 , utilizan a Pelosi para asustar a los espectadores de Fox News. La acción ya no parece funcionar.

O, ¿la obsesión de Fox News con Ocasio-Cortez proviene de un lugar más oscuro? Algunos lo llaman "ansiedad blanca" , mientras que otros, como yo, lo llaman supremacía blanca. Fox News tiene una historia de avivar las divisiones raciales. Eche un vistazo a Tucker Carlson y Laura Ingraham, que han utilizado sus programas para advertir a los espectadores sobre el "oscurecimiento" de Estados Unidos.

¿Fox News ha decidido que Ocasio-Cortez es la manifestación de eso? Además de ser una mujer latina, está llamando a iniciativas audaces y progresistas para Estados Unidos que Fox News ha considerado como socialismo. (En realidad, Ocasio-Cortez es un socialista demócrata y defiende temas como Medicare para todos y eleva el salario mínimo a 15 dólares, no el gobierno tomando control de todos los medios de producción, como veríamos en los gobiernos socialistas tradicionales).

Aunque no podemos conocer con certeza las motivaciones de Fox News, una cosa está clara: mientras más espectadores sigan sintonizando segmentos en los que se obsesionan con Alexandria Ocasio-Cortez, más la red seguirá produciéndolos.

Así que esperemos ver más del síndrome de desorden Ocasio-Cortez de Fox News, en exhibición hasta que la red de televisión pueda encontrar un nuevo "villano" que funcione mejor para su público.