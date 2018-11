Solicitantes de asilo deberán esperar en México mientras su solicitud es procesada bajo el nuevo plan de Trump, reporta The Washington Post

(CNN) - En una ruptura importante con la actual política, los centroamericanos que buscan asilo que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos serían forzados a esperar en México mientras su casos son procesados, reportó The Washington Post este miércoles.

El gobierno de Trump se está preparando para implementar nuevas medidas radicales que rechazarán a solicitantes de asilo centroamericanos en la frontera de Estados Unidos que no puedan establecer un "temor razonable" de persecución en México, reportó el diario, citando un memorando del Departamento de Seguridad Nacional obtenido por ese medio.

La nueva regla entrará en efecto este viernes, reporta The Washington Post.

Inmigrantes en Ciudad Juárez, México, el 20 de junio de 2018.

Muchos de los miles de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos dicen que están huyendo de violencia de pandillas, persecución y pobreza en Centroamérica y esperan encontrar seguridad en Estados Unidos.

El plan, llamado "Permanecer en México", es un gran cambio respecto al procedimiento actual, reportó el diario, que generalmente evita la deportación inmediata a los solicitantes de asilo que dicen tener miedo de regresar a sus países de origen.

Según el memorando del Departamento de Seguridad Nacional, "si está determinado a tener un miedo razonable de permanecer en México, se le permitirá permanecer en Estados Unidos mientras espera su audiencia ante un juez de inmigración", reportó el diario. "Si no estás determinado a tener un miedo razonable de permanecer en México, permanecerá en México", continúa el memorando, según The Washington Post.

Citando un funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el diario reporta que se están enviando equipos de funcionarios de asilo a los puertos de entrada en el área de San Diego para implementar los nuevos procedimientos.

Los reportes del nuevo plan llegan un día después de que un juez bloqueara el plan del gobierno Trump para negar solicitudes de asilo a inmigrantes que han cruzado la frontera ilegalmente.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Katie Waldman, dijo en un comunicado que no hay planes inmediatos para implementar las nuevas reglas. "El presidente ha dejado claro que cada opción legal está sobre la mesa para asegurar nuestro país y lidiar con el flujo de inmigrantes ilegales en nuestras fronteras", dice el comunicado.

"El DSN no está implementando ese nuevo programa esta semana", continúa el comunicado de Waldman. Reportar políticas que no existen crea incertidumbre y confusión a lo largo de nuestras fronteras y tiene un impacto negativo en el mundo real. Nos aseguraremos —como siempre— que cualquier nuevo programa o política cumplirá con las obligaciones humanitarias, defenderá nuestra seguridad y soberanía nacional, y se implementa con aviso al público y bien coordinado con los socios", añade la comunicación.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a los requerimientos para hacer un comentario de The Washington Post. CNN también contactó a la Casa Blanca para un comentario.