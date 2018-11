(CNN Español) - La página oficial del programa "¡No te lo pongas!" (What no to wear!) en Estados Unidos asegura que "los desastres de la moda deben ser manejados por los profesionales" y en este caso, Stacy London y Clinton Kelly han comprobado que con el cambio de look adecuado, las mujeres pueden tener una autoestima más elevada.

Ha sido tanto el éxito que el programa ha durado 12 temporadas en Estados Unidos y más de 15 en Reino Unido. En Latinoamérica existe una versión hecha 100% en español en la Ciudad de México bajo la conducción de los fashionistas Olivia Peralta y Oscar Madrazo, quienes se comprometen a rescatar a los desaliñados y desajustados looks de diversas mujeres, a quienes les cambiarán la vida.

MIRA: Con coraje y esperanza se inicia la cuarta versión del Bionic Fashion Day que pone de moda la solidaridad

Olivia Peralta es una conductora de televisión que siempre ha estado muy involucrada en el mundo de la moda y las mujeres y Oscar Madrazo lleva más de 30 años involucrado en el mundo de la moda a la cabeza de CONTEMPO MODELS, una de las agencias de modelos más importantes de México.

Ambos regresan a las pantallas de Discovery Home & Health a conducir la segunda temporada de "¡No te lo pongas! México", que contará con la participación del reconocido estilista español Jonathan Mass, quien ha trabajado con celebridades internacionales como Paris Hilton, Coco Rocha, Karolina Kurkova y Alessandra Ambrosio, entre otras.

"Estamos muy ilusionados y agradecidos por la aceptación de la tropicalización de esta franquicia porque, si bien las comparaciones pueden ser duras con las versiones de Estados Unidos y de Reino Unido, a la gente le ha gustado mucho. Hacer una segunda temporada de "¡No te lo Pongas!" es de verdad un privilegio. A lo largo de mi carrera he participado en muchos proyectos relacionados a la moda; pero sin duda este ha sido el más satisfactorio. No hay nada como comprobar que la confianza es el mejor accesorio que puede llevar una mujer y en este programa le ayudamos a que descubra sus fortalezas a través de la ropa”, asegura Peralta.

¿De qué se trata?

Basada en la franquicia original de BBC Studios What Not to Wear, este programa asesora a mujeres para encontrar un estilo y renovar su imagen por completo. Aquí los familiares son quienes solicitan la ayuda de los expertos para que mamás, hermanas, vecinas, primas e incluso esposas cambien su forma de vestir y de arreglarse.

En cada episodio se podrá ver la transformación de una participante; quien podrá escoger, con base en los consejos recibidos, un guardarropa nuevo y, al final, amigos y familiares conocerán su renovada imagen.

MIRA: Los 'felices' y 'satisfechos' en Facebook ocultan baja autoestima y narcisismo

"La verdad, nuestro papel es un poco paternal, porque el ir llevando a cada participante por un camino de transformación es maravilloso. Cada caso es diferente, hay a quienes les emociona mucho el cambio de look, hay otras a las que no les interesa la moda ni cambiar su apariencia, a otras no les interesa su persona y sacan algunos traumas escondidos y complejos. Para cualquier mujer un cambio siempre es complicado, desde el corte y color de cabello, hasta decirles qué les queda y qué no en cuanto a la ropa. Pero conforme avanza cada uno de los procesos y llegas al final y descubres a una nueva mujer con un cambio de look nuevo, es una revelación total, es el momento en el que ves cristalizado todos los consejos que les dimos y las ves contentas porque te das cuenta que si cumpliste más allá de sus expectativas", asegura Madrazo.

"¡No te lo pongas! México" se transmite todos los martes a las 10:00 p.m. en Discovery Home & Health únicamente en México.