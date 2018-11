¿Son o no son? Jaden Smith se reafirma e insiste en que Tyler, the Creator es su pareja

(CNN) - ¿Son o no son?

Los fanáticos han estado tratando de averiguar si los raperos Jaden Smith y Tyler, the Creator son pareja.

Todo empezó cuando Smith, hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, dijo durante un concierto que Tyler, the Creator "es mi maldito novio".

"Tyler no quiere que lo diga pero Tyler es mi maldito novio", dijo Smith en un video no adecuado para ver en la oficina que se ha vuelto viral. "Y él ha sido mi maldito novio durante toda mi maldita vida".

Dado que Smith parecía estar riéndose cuando lo dijo y Tyler aparece moviendo la cabeza y la mano como si intentara decir que no era cierto, ha habido especulaciones sobre que Smith estaba bromeando o que quería decir que Tyler es su amigo.

Pero durante una reciente aparición en Apple Music's Beats 1 Radio, Smith reiteró lo que dijo.

"Recientemente dije que Tyler, the Creator es mi novio y eso es verdad", dijo Smith. "Así que ya lo saben".

Naturalmente, Twitter se muere por saber la verdad.

"No puedo saber si Jaden Smith está molestando sobre estar saliendo con Tyler, The Creator, pero si es cierto entonces TENGO CELOS", tuiteó una persona.

CNN ha intentado contactar a ambos artistas en busca de comentarios