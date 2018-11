Tiroteo en Denver deja un muerto

(CNN) - Al menos cuatro personas recibieron disparos en el centro de Denver, según el portavoz del Denver Health Medical Center, Simon Crittle.

Una persona fue declarada muerta en el lugar y al menos otras tres fueron transportadas al Denver Health Medical Center, dijo Crittle.

Shooting Update: The injuries suffered by the three victims transported to the hospital are believed to be non-life threatening. Additional updates posted as available. https://t.co/XRFaDrhXFh

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) November 20, 2018

El tiroteo ocurrió cerca de Coors Field, en Lawrence y en la calle 21.

En este momento no hay información sospechosa disponible sobre el sospechoso, según un tuit del Departamento de Policía de Denver.

