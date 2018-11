Maestro de EE.UU. desaparecido en México fue asesinado, según el gobernador de Chihuahua

(CNN) - Un maestro de escuela de Estados Unidos que desapareció el mes pasado durante un viaje a México fue asesinado, de acuerdo con una publicación en la cuenta verificada de Facebook del gobernador del estado de Chihuahua, en el norte del país latinoamericano.

Patrick Braxton-Andrew, de 34 años, de Davidson, Carolina del Norte, desapareció el 28 de octubre después de salir de su hotel en la localidad de Urique. En Facebook, el gobernador Javier Corral Jurado dijo que Braxton-Andrew se cruzó con un narcotraficante del cartel de Sinaloa y que su muerte fue "un cobarde y brutal asesinato".

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-7a430709ed33a074f903587109db7f03-5bf259e3cdac9'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-7a430709ed33a074f903587109db7f03-5bf259e3cdac9'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-7a430709ed33a074f903587109db7f03-5bf259e3cdac9' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Una página de Facebook dedicada a la búsqueda de Braxton-Andrew dijo que las autoridades del estado de Chihuahua confirmaron el asesinato y que están buscando a los responsables.

"La familia quiere agradecer al gobernador de Chihuahua y al fiscal general por su inquebrantable compromiso para encontrar a Patrick", dice un mensaje en la página Find PBA

"Patrick murió haciendo lo que amaba: viajar y conocer personas. Únanse a nosotros para celebrar su vida como él hubiera querido que lo hiciéramos. Siempre recordaremos a Patrick y su alegría por la vida. Te amamos PBA".

Su desaparición atrajo la atención nacional e internacional. El senador Thom Tillis de Carolina del Norte tuiteó sobre el caso hace dos semanas y dijo que estaba trabajando con el Departamento de Estado y las autoridades mexicanas. El jueves, tuiteó que él y su esposa estaban muy tristes tras enterarse sobre su muerte.

"La familia de Patrick merece justicia, y yo continuaré trabajando con el Departamento de Estado y los funcionarios federales mientras las autoridades mexicanas sigan con la investigación", escribió.

La ciudad de Davidson, Carolina del Norte, ondeó sus banderas a media asta el viernes en recuerdo de Braxton-Andrew, según su página de Facebook.

Artemis Moshtaghian contribuyó con este reporte.