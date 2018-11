(CNN) - Alexandria Ocasio-Cortez, la nueva representante demócrata electa de Nueva York, aprovechó una calumnia en las redes sociales para demostrar que no tiene miedo de denunciar el sexismo o definirse a sí misma según sus propios términos.

La legisladora entrante respondió el jueves por la noche después de que un periodista se refiriera a ella como "una niña" en un tuit que criticaba su ropa. Ella publicó el mensaje "la oscuridad odia la luz: por eso estás desentonado".

Sus palabras vinieron en respuesta a un tuit ahora eliminado de Eddie Scarry, un reportero de los medios para The Washington Examiner, en el que publicó una foto de Ocasio-Cortez caminando por un pasillo junto a un título que decía: "El miembro del personal de Hill me envió esta foto de Ocasio-Cortez hace un momento. Les diré algo: esa chaqueta y el abrigo no se parecen a una chica que lucha".

El tuit fue criticado rápida y ampliamente en Twitter, incluso por otros periodistas, como sexista e inapropiado.

Ocurre después de que Ocasio-Cortez sugiriera en una entrevista reciente con The New York Times que sería difícil costearse un apartamento en Washington, antes de que reciba su salario en el Congreso.

Ocasio-Cortez, de 29 años y miembro de los Socialistas Demócratas de América, ocupó los titulares y provocó conmoción en Washington durante el verano cuando derrotó al veterano Representante Demócrata Joe Crowley en un desafío principal. Si bien no ha comenzado oficialmente su mandato como representante de Estados Unidos en Nueva York, Ocasio-Cortez ya se ha convertido en un punto de atención en el Capitolio, y un blanco de críticas.

Su respuesta refleja tanto el escrutinio dirigido hacia ella como su comodidad en el uso de las redes sociales.

En respuesta al tuit que examinaba su ropa, Ocasio-Cortez escribió: "Si entrara al Congreso con un saco, se reirían y me sacarían una foto de mi parte trasera. Si entro con mi mejor ropa, se ríen y toman una foto de mi parte trasera. La oscuridad odia la luz, por eso estás desentonado. Brilla y sigue empujando".

If I walked into Congress wearing a sack, they would laugh & take a picture of my backside.

If I walk in with my best sale-rack clothes, they laugh & take a picture of my backside.

Dark hates light – that’s why you tune it out.

Shine bright & keep it pushing.✨ https://t.co/mRq5wn0v9A

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) November 15, 2018

Ella escribió en un tuit seguido: "Oh, ¿cree @eScarry que puede eliminar su misoginia sin una disculpa? No lo creo. Eres periodista: los lectores deberían saber tu parcialidad".

A principios de la semana, Ocasio-Cortez se unió a los activistas que presionaban para la acción contra el cambio climático el martes en una sentada en la oficina del Capitolio de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Más tarde, Scarry publicó un tuit diciendo que el tuit anterior había sido "tomado como otra cosa", lo que lo llevó a borrarlo. Él no se disculpó.

ATTN! I posted a tweet earlier suggesting the incoming congresswoman looked well put together - ELEGANT even - despite suggestions she’s struggled. The tweet was taken as something else, so I’ve deleted it!

— Eddie Scarry (@eScarry) November 16, 2018

"Publiqué un tuit antes, sugiriendo que la congresista entrante se veía bien preparada, incluso ELEGANTE, a pesar de las sugerencias de que había tenido problemas. El tuit fue tomado como otra cosa, ¡así que lo eliminé!", tuiteó.

El viernes por la tarde, Ocasio-Cortez hizo una crítica más amplia de la cobertura reciente de los medios enfocada en ella, específicamente citando a Fox News y The Washington Examiner.

"La razón por la que los periodistas de @FoxNews a @dcexaminer no pueden evitar obsesionarse con mi ropa o caracterizar maliciosamente las confrontaciones respetuosas como 'peleas' es porque, como dije, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo – o ganar. Y es exactamente por eso que BX y Queens me enviaron aquí", escribió.

En el tuit, Ocasio-Cortez parecía estar al menos en parte haciendo referencia a una historia publicada por Politico el jueves con el titular: "Ocasio-Cortez tuvo una pelea a puerta cerrada con un legislador veterano por el cambio climático".

Después de la publicación de la historia, Ocasio-Cortez la rechazó, tuiteando: "Esto es completamente falso", en respuesta a un tuit sobre la historia, que afirmó que se enfrentó con el presidente entrante del Comité de Comercio y Energía, Frank Pallone, por el cambio climático.