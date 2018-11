El diccionario de Oxford resume 2018 con su palabra del año

(CNN) - El 2018 fue tóxico.

Esa es la opinión de los estimados Oxford Dictionaries, la editorial británica que ha estado definiendo el lenguaje y nuestros tiempos durante más de 150 años.

Ha elegido la palabra como su "Palabra del año" anual, argumentando que es "el alcance total de su aplicación lo que la ha convertido en la opción más destacada", explica un video publicado en la cuenta de Twitter del Diccionario.

MIRA: “Feminismo”, la palabra del año que aún incomoda

Definido estrictamente como "venenoso", Oxford Dictionaries dice que su investigación muestra que "este año más que nunca, las personas han estado usando 'tóxico' para describir una gran variedad de cosas, situaciones, preocupaciones y eventos".

The Oxford Word of the Year 2018 is... pic.twitter.com/DotlZxxJVe

— Oxford Dictionaries (@OxfordWords) November 14, 2018

"En su uso original, literal, para referirse a sustancias tóxicas, 'tóxico' ha estado siempre presente en las discusiones sobre la salud de nuestras comunidades y nuestro medio ambiente", explica el video, señalando, entre otros ejemplos, el reciente aumento en la discusión que rodea la "toxicidad de los plásticos".

MIRA: Kathryn Mayorga denunció públicamente que fue violada por Cristiano Ronaldo inspirada en el movimiento #MeToo

Pero agrega que "tóxico" realmente "se ha despegado al ámbito de la metáfora, ya que la gente ha llegado a la palabra para describir lugares de trabajo, escuelas, culturas, relaciones y estrés".

Agrega que el movimiento "Metoo" ha "puesto el foco en la masculinidad tóxica", mientras que en la política en general "la palabra se ha aplicado a la retórica, las políticas, las agendas y los legados de los líderes y gobiernos de todo el mundo".

Sin duda, parece haber dejado su marca en la CNN, con alrededor de 600 noticias y artículos de opinión con la palabra solo en lo que va de 2018, apareciendo en artículos sobre todo sobre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y sobre el sitio web de conspiración Infowars, la deuda nacional o el agua potable de Michigan.

Como parte de Oxford University Press (OUP), un departamento de la Universidad de Oxford, el diccionario ha recurrido, en el pasado, a los neologismos para describir al espíritu del tiempo. En 2017, su palabra del año fue "terremoto juvenil", definido como "un cambio cultural, político o social significativo derivado de las acciones o la influencia de los jóvenes".

MIRA: Un monumento tóxico de la Primera Guerra Mundial: los bosques de Verdún

Los años anteriores también han sido influenciados por el panorama político, con 2016 siguiendo el ejemplo del referéndum brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos para elegir "postverdad" como su palabra. El año anterior, sin embargo, rompió con la tradición al elegir el emoji "lágrimas de alegría".

La palabra del año se escoge de una lista corta "extraída de la evidencia recopilada por un amplio programa de investigación lingüística, incluido el Oxford Corpus, que reúne cada mes aproximadamente 150 millones de palabras de inglés actual de publicaciones basadas en la web", según su web.