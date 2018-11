Renuncia ministro del brexit en Reino Unido en duro revés para Theresa May

(CNN) - El ministro británico para el brexit, Dominic Raab, anunció este jueves su renuncia, en un fuerte golpe para la primera ministra Theresa May, horas después de que obtuviera la aprobación de su gabinete por su proyecto de acuerdo con la Unión Europea.

Dominic Raab, ministro para el brexit, renunció este jueves en Reino Unido.

En una carta publicada en Twitter, Raab dijo que él "no podía en buena conciencia" respaldar el acuerdo. Es el segundo ministro que renuncia desde que el plan fuera aprobado la noche del miércoles.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

— Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

El valor de la libra caía 1% tras la renuncia de Raab.

May acudirá ante la cámara baja este jueves para presentar el plan a los legisladores por primera vez.

El proyecto de acuerdo se encuentra bajo ataque de casi todos los bandos del espectro político en Reino Unido, con una unión entre los que respaldan el brexit (Brexiters) y los que están a favor de permanecer en la Unión Europea (Remainers), aunque por distintas razones.

El ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, fue el primer integrante del gobierno de May en renunciar luego que el gabinete aprobara el acuerdo. Vara argumentó que el referéndum de 2016 le daba al gobierno una dirección clara hacia la salida de la unión, pero que el plan, que incluye una provisión de "respaldo" que permitiría al país permanecer dentro de las normas de aduanas y comercio de la UE para evitar una frontera dura con la República de Irlanda, no ofrece eso.