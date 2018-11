Fox News, NBC, AP, The New York Times y más apoyan la demanda de CNN para recuperar el pase de prensa de Jim Acosta

(CNN) - El presidente de Fox News, Jay Wallace, dice que el canal "apoya a CNN en su esfuerzo legal para recuperar las credenciales de prensa de su reportero de la Casa Blanca". Fox dice que presentará una declaración en la corte en apoyo de CNN.

MIRA: CNN demanda al presidente Trump y a varios funcionarios de la Casa Blanca por suspender pase del corresponsal Jim Acosta

Un portavoz de NBC News dice que la cadena también se unirá al informe que apoya a CNN.

(Crédito: Mark Wilson/Getty Images)

"FOX News apoya a CNN en su esfuerzo legal para recuperar la credencial de prensa de su reportero de la Casa Blanca. Tenemos la intención de presentar un informe amicus ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. Los pases de prensa para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben ser usados como armas. Si bien no aprobamos el creciente tono antagónico tanto del presidente como de la prensa en eventos recientes con medios de comunicación, apoyamos una prensa libre, el acceso e intercambios abiertos para el pueblo estadounidense", afirmó Jay Wallace, presidente de noticias FOX.

Varios medios como Gannett, The New York Times, USA Today, Politico, Bloomberg, The Washington Post y más emitieron un comunicado apoyando a CNN:

“Ya sea que las noticias del día se refieran a la seguridad nacional, la economía o el medio ambiente, los reporteros que cubren la Casa Blanca deben seguir siendo libres de hacer preguntas. Es imperativo que los periodistas independientes tengan acceso al presidente y sus actividades, y que los periodistas no sean bloqueados por razones arbitrarias. Nuestras organizaciones de noticias apoyan el derecho constitucional fundamental de cuestionar a este presidente, o a cualquier presidente. "Presentaremos informes de amigos de la corte para respaldar la demanda de CNN y Jim Acosta con base en estos principios".