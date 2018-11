La impactante foto de lo que quedó de la casa de Miley Cyrus y Liam Hemsworth tras incendios en California

(CNN) - Miley Cyrus y Liam Hemsworth perdieron su casa en uno de los incendios que afectan California, pero la pareja de famosos tiene el objetivo de reconstruir no solo su hogar sino su comunidad.

Cyrus y Hemsworth donaron 500.000 dólares a la fundación The Malibu Foundation a través de la organización de caridad de Cyrus, Happy Hippie, dijo un representante.

Los fondos serán utilizados para "aquellos con necesidades financieros, asistencia de emergencia, reconstrucción de la comunidad, prevención de incendios forestales y adaptación al cambio climático", de acuerdo con un comunicado.

El martes, Hemsworth compartió una impactante fotografía de los restos de su casa.

It’s been a heartbreaking few days. This is what’s left of my house. Love. Many people in Malibu and surrounding areas in California have lost their homes also and my heart goes out to everyone who was affected by these fires.

To help: https://t.co/YQCE1cLaej & @happyhippiefdn pic.twitter.com/vtLFytFmNw

— Liam Hemsworth (@LiamHemsworth) November 13, 2018

"Ayer pasé todo el día en Malibú y fue increíble ver a la comunidad unida para ayudarse los unos a los otros en la forma que pudieran", escribió el actor en redes sociales. "Malibú es una comunidad fuerte y este evento solo la hará más fuerte".

Hemsworth también agradeció "a todas las grandiosas personas locales que ayudaron a mantener el fuego fuera de mi propiedad", así como a los bomberos.

Cyrus dijo previamente que estaba devastada por los incendios en la comunidad.

"Soy una de los afortunados. Mis animales y EL AMOR DE MI VIDA pudieron salir de forma segura y eso es todo lo que importa en este momento", escribió la cantante en Twitter.

La noticia de la donación hecha por la pareja llega un día después de que la actriz Sandra Bullock donara 100.000 dólares a la organización The Humane Society del condado de Ventura.

Neil Young, Robin Thicke y Gerard Butler son otros famosos cuyas casas se perdieron en los incendios.