Ocasio-Cortez critica la llegada de Amazon a Nueva York y marca diferencia con otros demócratas

(CNN Business) – La representante electa Alexandria Ocasio-Cortez no asumirá su cargo hasta enero próximo, pero la impetuosa política ya se manifiesta como la voz de las personas en el debate por la llegada de Amazon a Nueva York, incluso cuando sus compañeros demócratas se apresuraron a darle la bienvenida a la compañía.

“Amazon es una compañía de millones de dólares”, escribió Ocasio-Cortez en Twitter a finales del lunes. “La idea de que recibirá cientos de millones de dólares en exenciones de impuestos cuando nuestro metro está desmoronándose y nuestras comunidades necesitan MÁS inversión, no menos, es extremadamente preocupante para los residentes aquí”, indicó.

We’ve been getting calls and outreach from Queens residents all day about this.

The community’s response? Outrage. https://t.co/Jl4OIfa4gC

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) November 13, 2018

Amazon anunció formalmente este martes la decisión de ubicar su nueva sede, de 50.000 empleados, en Nueva York y en un lugar justo a las afueras de la ciudad de Washington.

El anuncio incluyó comentarios de bienvenida por parte del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y del gobernador demócrata Andrew Cuomo, quien a principios de este mes bromeó con los periodistas acerca de cambiar su nombre a “Amazon Cuomo si es lo que se necesita” para atraer al gigante tecnológico.

MIRA: Ocasio-Cortez no tiene dinero para pagar alquiler en Washington

“Hoy, con Amazon comprometiéndose a ampliar su sede en Long Island, Nueva York puede decir con orgullo que hemos atraído una de las inversiones de desarrollo económico más grandes y competitivas de la historia de Estados Unidos”, aseveró Cuomo en su declaración.

El estado de Nueva York otorgará 1.525 millones de dólares en incentivos contingentes para que la compañía cree 25.000 empleos nuevos con un salario promedio de 150.000 y para que ocupe una cierta cantidad de espacio de oficina.

Durante una conferencia de prensa este martes, el alcalde De Blasio prometió que la presencia de Amazon en Long Island beneficiaría a los neoyorquinos de bajos ingresos, incluidos residentes de las casas cercanas de Queensbridge, el desarrollo de vivienda pública más grande de Estados Unidos.

“Puedo decirles que aquí mismo, dentro del acuerdo, están muchos de los grandes esfuerzos específicos para ayudar a los residentes de Queensbridge: capacitación, oportunidades laborales”, sostuvo el alcalde. “Una de las compañías más grandes del mundo junto al mayor desarrollo de vivienda pública en Estados Unidos. La sinergia será extraordinaria”.

Bajo los términos del acuerdo, Amazon se comprometió a organizar ferias de empleo y continuar talleres para inquilinos de vivienda pública durante tres años a partir de 2020. Posteriormente, “colaborará de buena fe” con medidas adicionales. La compañía también invertirá en programas de capacitación en tecnología de ciudad para residentes de viviendas públicas.

Sin embargo, Ocasio-Cortez se unió a un coro escéptico que ya incluye al senador estatal Michael Gianaris y al concejal de Queens Jimmy van Bramer, quienes expresaron su oposición a cualquier reducción de impuestos para Amazon.

Este martes, el asambleísta del estado de Nueva York Ron Kim dijo que planea presentar un proyecto de ley para bloquear el acuerdo de Amazon y redirigir los subsidios a disminuir la deuda de los estudiantes.

Los políticos locales y estatales podrían tener más poder para rechazar esos incentivos para la compañía, tras las elecciones de la semana pasada en las que los demócratas de Nueva York recuperaron el Senado estatal.

Desde su posición como representante en el Congreso de la zona circundante, Ocasio-Cortez tiene poca autoridad sobre el acuerdo. Pero sus tuits del lunes y el martes frente al tema revelaron su poder como progresista a la hora de reunir activistas y funcionarios locales para influir sobre cómo se implementa el acuerdo, incluida la responsabilidad de Amazon.

En el resto de sus mensajes en Twitter, Ocasio-Cortez describió las demandas que suelen aparecer en los acuerdos de beneficios comunitarios negociados entre los desarrolladores y los residentes locales, tales como empleos bien remunerados, protecciones para los sindicatos e inversiones en infraestructura del vecindario. Long Island ha experimentado un ritmo vertiginoso en la construcción de apartamentos de alta gama en los últimos años, lo que ha disparado los precios de las viviendas.

“El desplazamiento no es desarrollo comunitario. Invertir en condominios de lujo no es lo mismo que invertir en personas y familias”, escribió. “Arrastrar a la gente de la clase trabajadora fuera de una comunidad no mejora su calidad de vida”.

En su anuncio, Amazon dijo que crearía espacio para una incubadora de tecnología y una nueva escuela pública en Long Island. A través de un acuerdo de pago en lugar de impuestos, la compañía invertirá en mejoras de infraestructura de vecindarios y espacios verdes. No mencionó disposiciones para viviendas asequibles.

Un portavoz de Ocasio-Cortez no respondió inmediatamente a una solicitud para comentar sobre esta historia. La congresista electa estaba liderando una movilización con manifestantes del cambio climático en el Capitolio en Washington.

Gregory Krieg, de CNN, contribuyó a este informe.