'Detective Pikachu': el tráiler de la película divide a seguidores de Pokémon

(CNN) - Pokémon se ha vuelto real. Lanzaron el primer tráiler de la película "Detective Pikachu", protagonizada por Ryan Reynolds como "el caminante, hablador y peludo detective", y ha dividido a los seguidores de la franquicia.

La película, basada en un spin-off de 2016, muestra a la especie Pokémon más popular como un aficionado a la resolución de crímenes.

I think we all knew I'd wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn't think it'd be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2018

Marca la primera incursión en las películas con escenarios reales para la popular franquicia japonesa, y dará a los entusiastas la oportunidad de escuchar a Pikachu decir algo más que "pika pika" por primera vez.

Pero la novedad ha puesto frenéticos a los seguidores, con algunos esforzándose en asimilar esta versión más humana de Pikachu.

"Tantas emociones mezcladas", escribió un fan en la página de Facebook de Warner Bros. Pictures después de que el estudio compartiera el tráiler. "Sí, pero... ¿por qué es un detective?... y ¿por qué es Ryan Reynolds?" preguntó otro, mientras que algunos comentaristas preguntaron si se trataba de una broma.

Otros dieron la bienvenida a la transformación. "Me alegra ver que la serie es simplemente tonta y divertida", escribió un usuario en una publicación de Twitter que "gustó" más de 2.000 veces.

Fotograma del trailer de "Pokémon: Detective Pikachu", que saldrá en mayo de 2019.

La película está ambientada en un gran universo inspirado en el mundo noir y presenta a Reynolds, estrella de la franquicia de Deadpool, como la voz de Pikachu.

"Creo que todos sabíamos que terminaría siendo un detective en miniatura diciendo las mismas dos palabras. Simplemente no pensé que sería tan pronto", escribió el actor en Twitter.