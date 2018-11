El libro de memorias de Michelle Obama llegó al tope de la lista de los más vendidos antes de su lanzamiento

(CNN) - El libro de Michelle Obama, ‘Becoming’, alcanzó el viernes el lugar número 1 en Amazon, y al parecer se quedará allí por algún tiempo.

El libro salió a la venta oficialmente este martes, pero ya está demostrando ser uno de los libros más populares del año para el negocio editorial.

En un año definido por el libro “Fire and Fury” del Michael Wolff, y “Fear”, de Bob Woodwards, las memorias de Obama son un tipo diferente de libro político: hay algunas críticas al presidente Donald Trump, sí, pero está basado sobre todo en la propia vida y experiencias de Obama.

Titulares de prensa anteriores han subrayado tanto los comentarios anti Trump del libro, como los retos de Obama con la infertilidad. Por primera vez, Michelle Obama compartió que Sasha y Malia fueron concebidas a través de fertilización in vitro, o IVF.

El libro empezó a darse a conocer el jueves pasado en la noche con una historia del diario The Washington Post sobre esas revelaciones.

El viernes en la mañana, ABC continuó con un adelanto de una entrevista que hizo Robin Roberts con Obama. El viernes en la tarde, ABC compartió algunos audios de la edición de audiolibro de ‘Becoming’, para que los oyentes pudieran escuchar a la propia Obama hablando sobre Trump.

La entrevista completa de Roberts con Obama salió al aire en un especial de ABC el domingo en la noche. Roberts también tuvo la primera entrevista de Obama sobre el libro este martes en la mañana en Good Morning America.

Los programas de televisión de la mañana usualmente son hipercompetitivos sobre los invitados. Usualmente no aceptan una entrevista de segundos o terceros, y usualmente prefieren no entrevistar al invitado. Pero Obama es una invitada inusual que salió en ABC, NBC y CBS la misma semana.

Otras historias que aparecen en ‘Becoming’ están llenando los puestos de revistas. Obama está en la portada de la revista ELLE de diciembre. Y Oprah Winfrey entrevistó a Obama frente a una audiencia en vivo para O, The Oprah Magazine. Tanto ELLE como O son revistas de Hearst.

“Michelle Obama aún es optimista”, se leía en el título de Elle.com el lunes en la mañana. A esa misma hora en la que salía esta entrevista, Winfrey anunció en Twitter que ‘Becoming' será presentado en su próxima sección de club de libros.

“He conocido a Michelle por 14 años, pero este libro es tan vulnerable, siento que ella estaba hablándome al oído”, tuiteó Winfrey.

Pocas horas después, la revista People salió con su propia historia: “Michelle Obama: mi propia historia”, en la portada de esta semana.

Cada medio quería tener un ángulo único. Por ejemplo, en el caso de People, fue una “entrevista exclusiva en casa”.

Todo esto está planeado, por supuesto, para maximizar las ventas de los libros.

‘Becoming’ ha sido planeado por más de un año y medio. Este ya ha recibido una gran cantidad de preórdenes antes de que las promociones comenzaran la semana pasada. Fue entonces cuando saltó del número 10 al 1, y no se ha movido de esa posición desde entonces.

La lista de los más vendidos de Amazon se actualiza cada hora. Es una guía muy confiable de lo que eventualmente terminará estando en la lista de los más vendidos de The New York Times.

Penguin Random House tiene mucho en juego con ‘Becoming’.

La editorial ganó la guerra de ofertas para los dos libros de los Obama, uno para el expresidente y otra para la exprimera dama, a principios de 2017.

No está claro cuánto pagó al final Penguin Random House. Pero The Financial Times reportó que guerra de oferta entre varias editoriales prominentes sobrepasó la marca de los 60 millones de dólares. El Financial Times dijo que la cifra es “un récord para las memorias de un presidente de EE.UU.”.