Lo que sabemos hasta ahora sobre 'Toy Story 4' y su curioso nuevo personaje

(CNN) - Fanáticos de "Toy Story", ajústense los cinturones porque hay un nuevo juguete en la ciudad.

Pixar dio a conocer el lunes un adelanto de "Toy Story 4" y cuando pensabas que conocías a toda la pandilla - Woody, Buzz Lightyear, Rex, Slinky Dog, Hamm the Piggy Bank and Mr. and Mrs. Potato Head - con ellos llega alguien nuevo. Parece ser un tenedor-cuchara muy confundido y asustado de nombre Forky.

Pero no es cualquier tenedor-cuchara. Este utensilio tiene limpiadores de tuberías como brazos y la voz del actor cómico Tony Hale.

"El mundo de Toy Story está construido sobre la idea de que todo en el mundo tiene un propósito", dijo el director Josh Cooley a EW. "El propósito de un juguete es estar ahí para un niño. ¿Pero qué pasa con los juguetes que son hechos de otros objetos? Forky es un juguete que Bonnie hizo a partir de un tenedor-cuchara desechable, así que él está en una crisis. Él quiere cumplir su propósito como tenedor-cuchara, pero ahora también tiene sobre sus hombros un nuevo propósito como juguete".

No sabemos mucho de la nueva entrega de la popular franquicia, pero el resumen oficial la describe como: "Una aventura en el camino junto a viejos y nuevos amigos le mostrará a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete".

La película se estrenará el 21 de junio de 2019.