Los estudiantes, el dolor de cabeza de Iván Duque en sus primeros 100 días de gobierno

(CNN Español) - Estudiantes colombianos programan su sexta jornada de movilizaciones masivas esta semana pidiéndole al presidente Iván Duque, que completa este miércoles sus primeros 100 días de gobierno, más presupuesto para la educación.

Los estudiantes han movilizado al país en al menos cinco oportunidades, exigiendo más dinero para la educación pública universitaria y últimamente, rechazando una polémica reforma tributaria que, entre otras, aumentaría el impuesto a la canasta familiar.

En medio de estas manifestaciones se han generado violencia que ha sido rechazada tanto por las autoridades como por el movimiento estudiantil, que asegura que los violentos no los representan y empañan la lucha social. Las universidades públicas continúan en paro indefinido, según los representantes de los estudiantes.

Estas son algunas claves de las exigencias de los estudiantes.

Estudiantes universitarios hacen parte de una movilización en Cali, Colombia, el 10 de octubre de 2018. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images)

Más manifestaciones

Los estudiantes regresarán a las calles este 15 de noviembre. Sería la sexta movilización masiva desde el 10 de octubre, cuando las universidades públicas empezaron las manifestaciones y el paro indefinido . Los manifestantes le han exigido al gobierno 18,2 billones de pesos (un poco más de 5.500 millones de dólares) para las universidades, y han rechazado la reforma tributaria que califican como “regresiva” y que gravaría la canasta familiar.

De ese presupuesto, 3,2 billones de pesos es para el funcionamiento (pago de salarios, servicios públicos, papelería, etc) y 15 billones de pesos para infraestructura, le dijo a CNN en Español Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), uno de los líderes de las movilizaciones.

El gobierno de Duque ha prometido dotar de más recursos a las universidades públicas. El 10 de octubre dijo que su gobierno logró un acuerdo para invertir 4 billones de pesos (unos 1.256 millones de dólares) en educación superior pública. Según él, el plan que dejó el gobierno pasado fue de 1,9 billones de pesos para 2019.

“(Es) la cifra más alta de inversión que se haya visto en el sector educativo”, dijo Duque el día que iniciaron las manifestaciones.

Aunque el presupuesto para educación en Colombia es de unos 41 billones de pesos (un poco más de 13,3 millones de dólares), de esta suma solo el 10% va dirigida a la educación superior pública.

“Es por eso que las universidades públicas hoy por hoy se están cayendo a pedazos”, dijo Palacio.

El líder universitario dijo que en los últimos 25 años se ha desfinanciado dramáticamente la educación, pues en 1993 el Estado aportaba por cada estudiante de la universidad pública 10,8 millones de pesos. Actualmente, por cada estudiante la cifra no supera los 4,8 millones de pesos (unos 1.500 dólares). Como la tasa de inflación promedio anual en Colombia ha sido del 8,66%, esto quiere decir que 10,8 millones pesos de 1993 equivalen a 86,1 millones de pesos colombianos al cambio de hoy, unos 27.000 dólares.

“La desfinanciación, la falta de recursos, es evidente y por eso que nosotros hemos venido protestando para que las universidades cuenten con los recursos para funcionar de manera adecuada”, añadió Palacio.

Estudiantes marcharon el 17 de octubre de 2018. Miles de ellos se reunieron en la Plaza de Bolívar de Bogotá pidiendo más recursos para la educación superior pública. (Crédito: JOHN VIZCAINO/AFP/Getty Images)

Paro estudiantil indefinido

Desde el 10 de octubre, el 80% de las universidades públicas están en paro, según le dijo a CNN Alejandro Palacio. Este fin de semana, a través de una encuesta en la página de la Universidad Nacional, los estudiantes de pregrado decidieron continuar con el paro indefinido . El representante estudiantil dijo que no habrá clases hasta que el gobierno escuche sus peticiones.

“Es un esfuerzo que cada estudiante hace desde sí mismo para defender su universidad y que los estudiantes hayan definido que quieren paro, pues manda un mensaje bien importante que nosotros no estamos preocupados por la cancelación del semestre, estamos más preocupados es por la continuidad de nuestra universidad”, dijo Palacio.

Aunque el presidente Iván Duque les pidió a los estudiantes este sábado continuar con el semestre académico, Palacio insiste en que el paro seguirá hasta que el gobierno los escuche.

“El gobierno le pone fecha al paro”, dijo él.

El presidente Duque les pidió a los estudiantes que regresen a la mesa de diálogo que el movimiento estudiantil suspendió, pues aseguran que el gobierno ya tiene una política de educación definida que no incluye más financiación para las universidades.

En esta mesa, los estudiantes solicitaron 500.000 millones de pesos para terminar el año académico, pero el gobierno dice que no cuenta con ese dinero y que la negociación no se puede limitar a conseguir esa suma de dinero.

“…Estamos abiertos al diálogo, a la escucha, a la construcción, pero claramente responsables con el país de no prometer lo que no se puede cumplir, debido a la restricción financiera que es de conocimiento de todo el país”, dijo la ministra de Educación, María Fernanda Angulo.

Amenazan a líder estudiantil

Este fin de semana el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) afirmó que ha recibido amenazas contra su vida por parte de “encapuchados y extremistas” por su labor en la defensa de la educación pública.

Según le dijo a CNN en Español, las amenazas las ha empezado a recibir en el último mes, desde que el movimiento estudiantil cobró fuerza.

Infinita gratitud por la solidaridad recibida durante este fin de semana debido a las amenazas recibidas por grupos extremistas. En Colombia sabemos de sobra lo que significa la violencia. El miedo no nos ganará #YoTambienSoyAlejoPalacio pic.twitter.com/4E3Bw7uIbM

— Alejandro Palacio R. (@AlejoPalacioRes) November 11, 2018

“Lo que me dicen cuando me han amenazado de forma presencial es deje a un lado la lucha, ya estamos cansados de ustedes, lo vamos a matar”, le dijo Palacio a CNN en Español, y añadió que por Internet las amenazas vienen de “grupos extremistas” tanto de izquierda como de derecha. “Unos me dicen guerrillero y otros me dicen paramilitar, y así es el día a día en redes sociales”.

La Universidad Nacional emitió un comunicado rechazando las amenazas contra Palacio, quien es estudiante de Ciencia Política en la sede Medellín: “A Alejandro, como a cada uno de los miembros de la Comunidad U.N., debemos rodearle y garantizarle la libre expresión de sus ideas, no importa si las compartimos o no”.

Tras haber hecho la denuncia pública el pasado viernes, Palacio espera dar aviso a las autoridades competentes esta semana.

La violencia empaña las manifestaciones

Los estudiantes rechazan cualquier tipo de violencia que se haya cometido en las manifestaciones, pues aseguran, estas son convocadas totalmente en paz.

“Son personas que no representan al movimiento estudiantil”, dijo Palacio. “Son personas que ni siquiera son estudiantes y es por eso que hacemos el rechazo categórico de este tipo de actos que buscan es sabotear, desprestigiar y deslegitimar el movimiento estudiantil”.

El jueves pasado, la protesta estudiantil y de centrales obreras terminó en graves desmanes y bloqueos de vías en varias ciudades del país. En Bogotá vándalos atacaron varias estaciones del servicio de transporte masivo, Transmilenio, y la sede de RCN Radio. También, varios policías resultaron heridos y al menos 18 manifestantes fueron detenidos, según las autoridades.

La Fiscalía dijo este lunes que ofrece una serie de recompensas para quienes ayuden a identificar a los “terroristas” que lanzaron bomba incendiarias contra los policías que patrullaban las protestas.

#ATENCIÓN #Fiscalía ofrece $30 millones de recompensa a quien identifique y ayude a desencapuchar al terrorista del jueves pasado que lanzó bomba incendiaria contra #Policía. Si tiene información, comuníquese al 018000919748 o al 122 por celular #YoCuidoAQuienMeCuida pic.twitter.com/SntWN1Uisl

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 12, 2018

Los estudiantes insisten que las manifestaciones de este jueves serán pacíficas y que harán control social para evitar desmanes que manchan la manifestación.