Trump no quiere que se envíen más fondos de ayuda a Puerto Rico

(CNN) - Funcionarios de la Casa Blanca les han dicho a líderes del Congreso que el presidente Donald Trump no quiere que se le envíen más fondos de ayuda a Puerto Rico, le dijo a CNN un asesor del liderazgo del Congreso.

Aunque no hay conversaciones para recortar fondos que ya han sido apropiados, un consejero de la Casa Blanca dijo que las negociaciones se han enfocado en mantener los fondos de ayuda humanitaria de Puerto Rico lejos de un proyecto de ley que financiará los esfuerzos de asistencia en partes del sur de Estados Unidos que fueron devastadas por los huracanes este año.

LEE: Trump dice que en Puerto Rico "no murieron" 3.000 estadounidenses

Ese asesor dijo que las autoridades de Puerto Rico aún no han gastado todo el dinero que el Congreso reservó para ellos, y dijo que el gobierno se está moviendo para evitar que más dinero vaya a ayudar a la isla “porque ellos no lo necesitan y es muy probable que no sean capaces de gastarlo”.

La posición más reciente de Trump sobre Puerto Rico primero fue reportada por Axios. La Casa Blanca ha estado dando a conocer esto “desde hace un rato”, dijo el asesor de un líder del Congreso.

Previamente Trump había criticado a las autoridades de Puerto Rico por el manejo que le dieron a miles de millones de dólares en fondos de ayuda que su gobierno le había dado para la recuperación de las tormentas, acusando a los líderes de la isla de gastar algo de ese dinero en otras razones diferentes a la limpieza de los huracanes.

“La gente de Puerto Rico es maravillosa, pero los políticos ineptos están tratando de usar las masivas y ridículamente altas cantidades de dinero de ayuda para pagar otras obligaciones”, escribió Trump el 23 de octubre. “Estados Unidos no rescatará las obligaciones pendientes con el dinero de ayuda los huracanes”.

MIRA: La cifra de muertos por el huracán María en Puerto Rico es 20 veces más de lo estimado, dice nuevo estudioThe people of Puerto Rico are wonderful but the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amounts of hurricane/disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will NOT bail out long outstanding & unpaid obligations with hurricane relief money!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2018

Hace un poco más de un mes, el presidente había rechazado el número de muertes ampliamente citado que ponía la cifra de muertos por los huracanes Irma y María en cerca de 3.000, al asegurar que los demócratas habían explotado las cifras para hacer lucir mal a su administración.

No ha habido evidencia que indique que políticos de algún partido hayan jugado un rol en el cálculo de la cifra de muertos y la Universidad George Washington, que realizó el estudio para calcular esta cifra, emitió un comunicado en ese momento diciendo que respalda su trabajo.

Las conversaciones sobre suspender el apoyo económico para Puerto Rico llegan mientras los legisladores buscan evitar un cierre del gobierno, pues los proyectos de ley de presupuesto expiran a principios de diciembre. La lucha por el financiamiento podría ser la última del gobierno Trump librada en un Congreso controlado por los republicanos, ya que los demócratas tienen una mayoría en la Cámara para el próximo periodo.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente para un comentario. Un portavoz del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló tampoco respondió inmediatamente al requerimiento de un comentario.

- Donna Borak, Betsy Klein y Maegan Vazquez de CNN contribuyeron con este reporte.