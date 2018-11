Así se ven los lugares de la Primera Guerra Mundial ahora

(CNN) - Estaba destinada a ser "la guerra para poner fin a todas las guerras".

Pero, por supuesto, ahora sabemos que fue solo la Primera Guerra Mundial, y una vista previa de más conflictos por venir.

Más de 8,5 millones de soldados perecieron en la Primera Guerra Mundial, que terminó hace 100 años esta semana. La lucha terminó con un armisticio firmado el 11 de noviembre de 1918.

MIRA: Un monumento tóxico de la Primera Guerra Mundial: los bosques de Verdún

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y otros líderes mundiales se reunieron en París este fin de semana para conmemorar el armisticio y recordar a los que murieron.

El fotógrafo de Associated Press, Laurent Rebours, visitó recientemente sitios en el antiguo Frente Occidental y tomó fotografías, comparando las escenas ahora con cómo se veían en 1918. Las fotos del "antes" a continuación provienen del Museo y Memorial Nacional de la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos:

This embed is invalid

" /> ( function() { var func = function() { var iframe_form = document.getElementById('wpcom-iframe-form-5a00a86ffa8e51bcdfc8170d63554f4e-5be9c65787520'); var iframe = document.getElementById('wpcom-iframe-5a00a86ffa8e51bcdfc8170d63554f4e-5be9c65787520'); if ( iframe_form && iframe ) { iframe_form.submit(); iframe.onload = function() { iframe.contentWindow.postMessage( { 'msg_type': 'poll_size', 'frame_id': 'wpcom-iframe-5a00a86ffa8e51bcdfc8170d63554f4e-5be9c65787520' }, window.location.protocol + '//wpcomwidgets.com' ); } } // Autosize iframe var funcSizeResponse = function( e ) { var origin = document.createElement( 'a' ); origin.href = e.origin; // Verify message origin if ( 'wpcomwidgets.com' !== origin.host ) return; // Verify message is in a format we expect if ( 'object' !== typeof e.data || undefined === e.data.msg_type ) return; switch ( e.data.msg_type ) { case 'poll_size:response': var iframe = document.getElementById( e.data._request.frame_id ); if ( iframe && '' === iframe.width ) iframe.width = '100%'; if ( iframe && '' === iframe.height ) iframe.height = parseInt( e.data.height ); return; default: return; } } if ( 'function' === typeof window.addEventListener ) { window.addEventListener( 'message', funcSizeResponse, false ); } else if ( 'function' === typeof window.attachEvent ) { window.attachEvent( 'onmessage', funcSizeResponse ); } } if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); /* compat for infinite scroll */ } else if ( document.addEventListener ) { document.addEventListener( 'readystatechange', function(){ if (document.readyState === 'complete') { func.apply(); } }, false ); } else if ( document.attachEvent ) { document.attachEvent( 'onreadystatechange', func ); } } )(); Antes: las tropas estadounidenses marchan en París durante un desfile del 4 de julio de 1918.Después: la misma vista en 2018, con el Museo Guimet a la derecha.

This embed is invalid

Antes: una escena callejera en Bouillonville, Francia, en septiembre de 1918, dos meses antes de la firma del armisticio. La colina en el fondo protegía el pueblo de los bombardeos alemanes.Después: Bouillonville en marzo de 2018. Antes de que las tropas estadounidenses se mudaran durante la Primera Guerra Mundial, la aldea era el centro de una unidad médica para una gran parte del ejército alemán.

This embed is invalid

Antes: las tropas aliadas heridas son tratadas en una antigua iglesia en Neuvilly-en-Argonne, Francia, en septiembre de 1918.Después: Una mirada al interior de la misma iglesia en 2018.

This embed is invalid

Antes: el general del ejército estadounidense John J. Pershing se dirige a los oficiales de la Primera División en Chaumont-en-Vexin, Francia, antes de que salieran a la línea en abril de 1918.Después: La misma finca en abril de 2018.

This embed is invalid

Antes: un soldado estadounidense, a la izquierda, vigila a los prisioneros alemanes mientras extraen agua de un pozo el 9 de noviembre de 1918, dos días antes de que se firmara el armisticio. Los alemanes fueron capturados en la batalla de Argonne.Después: la misma calle en Pierrefitte-sur-Aire, una comuna en el este de Francia.

This embed is invalid

Antes: Los primeros camiones estadounidenses ingresan a Beauclair, Francia, con suministros el 4 de noviembre de 1918.Después: un monumento al fin de la Primera Guerra Mundial ahora está frente a la iglesia.