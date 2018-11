La Casa Blanca equilibra una dinámica complicada entre Melania y Ivanka Trump, según The New York Times

(CNN) - Los edecanes de la Casa Blanca enfrentan en Washington una dinámica complicada en la gestión de las actividades de la primera dama Melania Trump e Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, informó el New York Times el domingo.

El desafío de gestionar esa relación, y cualquier problema potencial, se ha manifestado en los viajes separados de las dos mujeres a África, según el informe de The New York Times.

La primera dama realizó su primer viaje internacional en solitario a África en octubre, visitando Ghana, Malawi, Kenia y Egipto en una semana, promocionando su iniciativa "Be Best".

La hija y asesora principal del presidente, Ivanka Trump, planea un viaje a África en enero, con la intención de resaltar su interés en el empoderamiento económico, según The New York Times.

Para el viaje de la primera dama a África, su oficina pidió a los funcionarios del Ala Oeste que le dejaran espacio para exhibir el trabajo que estaba haciendo, que incluía una foto de la primera dama con un niño, informaron al diario dos personas informadas sobre la conversación.

Dos días después, Ivanka Trump publicó un video en Instagram de su viaje a Carolina del Norte luego de que fue golpeado por el huracán Michael, que terminó con una imagen similar.

Ivanka Trump y Melania Trump saludan al presidente Donald Trump.

El jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, fue alertado sobre el video y luego lo discutió con el personal de Ivanka Trump, dijo el periódico, citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

De acuerdo con el Times, Melania Trump e Ivanka Trump ven sus trabajos de manera diferente y coexisten con poca superposición en sus roles. Rara vez han aparecido juntas y no han llevado una iniciativa conjunta organizada por su personal desde el traslado de Melania Trump a Washington, señaló el periódico.

Las dos se unieron al presidente Donald Trump en un viaje al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, el primer viaje extranjero del presidente a Arabia Saudita el año pasado, y recientemente para visitar la sinagoga de Pittsburgh, donde 11 personas murieron en un tiroteo masivo el mes pasado.

Una amiga de Ivanka Trump le dijo al periódico que la hija de Donald Trump buscaba evitar pisar los dedos de la primera dama cuando se refirió a ciertos deberes dentro del reino del Ala Este.

La portavoz de la primera dama, Stephanie Grisham, no abordó directamente la relación de Trump, y le dijo al Times en un comunicado: "La oficina de la primera dama se centra en sus iniciativas y trabaja de manera independiente, pero a menudo colaboramos en una variedad de proyectos con El ala Oeste y tienen una relación de trabajo muy positiva".

Un funcionario de la Casa Blanca que habló con el Times solo bajo condición de anonimato dijo que no hay tensión entre Melania e Ivanka Trump y que ambas tienen una "gran relación".

"Como mujeres independientes fuertes, cada una tiene su propia cartera única, pero siempre se apoyan personal y profesionalmente", dijo el funcionario al periódico.

