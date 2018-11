Los Backstreet Boys anuncian nuevo disco y nueva gira con esta canción

(CNN) - Los Backstreet Boys están de vuelta con algunos anuncios importantes para sus seguidoras y seguidores.

La 'boys band' que saltó a la fama en los años noventa anunció este viernes que se embarcará en una gira mundial y lanzará un nuevo álbum titulado "ADN" el 25 de enero.

La gira comienza el 11 de mayo de 2019 en Lisboa, Portugal y finalizará el 15 de septiembre de 2019 en Newark, Nueva Jersey.

LEE: Los Backstreet Boys piden que no les rompas el corazón en su nuevo sencillo

"Cuando este grupo comenzó hace 26 años, y a través de todos los altibajos de nuestra carrera, hemos tenido que aprender que no se trataba de nosotros como individuos sino de lo que es mejor para el grupo", dijo Howie D en una entrevista.

Brian Littrell se hizo eco de la emoción de su compañero de banda.

"El viaje está en marcha y queda mucho por hacer", dijo.

El último álbum de estudio de los Backstreet Boys, "In a World Like This", fue lanzado en 2013.

Pero la gira y el álbum no fueron las únicas sorpresas. Para retener a los fans hasta que el álbum salga, la banda lanzó su último single, "Chances", junto con su video musical.

Durante los últimos 14 meses, el grupo ha estado subiendo al escenario en Las Vegas "Backstreet Boys: Larger Than Life". Las presentaciones en esta ciudad de Estados Unidos finalizarán en abril.

Las entradas para la gira de los Backstreet Boys salen a la venta el 14 de noviembre.

Los Backstreer Boys, en una imagen reciente.