Bryan Cranston confirma que habrá película de 'Breaking Bad'

(CNN) - Sí, parece que la serie "Breaking Bad" tendrá su propia película.

La estrella de la serie Bryan Cranston apareció en el episodio del miércoles del programa de radio "The Dan Patrick Show" y confirmó el proyecto.

"Sí, parece que hay una versión en cine de 'Breaking Bad', pero honestamente no he leído el guión", dijo Cranston. "No he recibido el guión, no he leído el guión. Así que existe la duda de si veremos o no a Walter White en esta película. Piensen en eso".

La reconocida serie de crimen de AMC sobre Walter White, un maestro enfermo convertido en narcotraficante, se transmitió de 2008 a 2013.

Cranston dijo que él está muy interesado en repetir el papel y trabajar de nuevo con el creador de la serie, Vince Gilligan, a quien el actor calificó de "genio".

"Es una gran historia y hay mucha gente que siente que hubiera querido ver algún tipo de cierre de algunas de estas historias que quedaron abiertas, y esa idea, según lo que me han dicho, tiene que ver con al menos un par de personajes cuyo viaje no se completó", dijo Cranston.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, no está claro si la película será para la pantalla grande o para la televisión.