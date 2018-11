Colombia revela cifras de su último censo: ¿cuáles son los países de Latinoamérica con más habitantes?

(CNN Español) – Pasaron 13 años antes de que Colombia volviera a enfrentarse a un censo nacional para saber cuántas personas viven en su territorio. Y los primeros resultados de la nueva medición desinflaron la cifra principal: el número de habitantes. El país tiene una población menor a la calculada… por millones de diferencia.

Las proyecciones hechas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) apuntaban a que en 2018 el país alcanzaría casi los 50 millones de personas: 49.715.704 , para ser exactos. Pero los primeros resultados del censo arrojan que hay menos habitantes. Según la reciente entrega preliminar del DANE esta semana, la estimación parcial es de apenas de 45,5 millones de personas. Cifra que ubica a Colombia como el tercer país de Latinoamérica con mayor población, superado por Brasil

Además, siguiendo la tendencia en la región, la población de Colombia también está envejeciendo. No solo aumentó el porcentaje de colombianos mayores de 60 años, pasando del 9% de la población en 2005 al 13,4% en 2018, sino que la edad mediana de los ciudadanos también creció: subió de los 22 a los 31 años en el mismo periodo. A lo que hay que sumarse que el porcentaje de niños entre los 0 y 14 años disminuyó del 30,7% al 22,5%.

En términos sencillos, por cada 100 personas menores de 15 años hay 60 personas mayores de 59 años, explicó el DANE . La entidad indicó que comparando 2005 frente a 2018, “el índice de envejecimiento presenta una variación porcentual de 99,5%, lo que quiere decir que se incrementó el número de personas mayores de 64 años con respecto a los menores de 15 años de edad”.

El DANE aún debe presentar los resultados finales del censo, aunque en su reciente entrega cubrió el 99,8% de la geografía nacional.

¿Cuál es el panorama en el resto de la región? Analizamos los 10 países que, sin incluir Colombia, tienen la mayor cantidad de habitantes.

