El momento en el que la gente enloqueció con el primer ‘primer caballero’ de Colorado

(CNN) - En uno de los muchos primeros de la noche de elección: Colorado eligió a Jared Polis, que será el primer gobernador abiertamente homosexual del país. Él tiene una pareja desde hace mucho tiempo: Marlon Reis.

El hecho de que no solo vaya haber un hombre gay en la mansión de la gobernación, sino una pareja gay, no pasó desapercibido entre los seguidores de Polis.

La gente enloqueció cuando Polis presentó a Reis como el “primer, primer caballero”, durante su discurso de victoria.

LEE: Colorado elige al primer gobernador abiertamente gay de Estados UnidosJared Polis (izquierda) presentó a su pareja Marlon Reis (derecha), la noche de su victoria.

“Quiero agradecer… a mi red personal de apoyo, primero y sobre todo, por supuesto, a mi extraordinaria pareja, y el primer ‘primer caballero’ de la historia de Colorado, Marlon Reis”, dijo Polis ante una multitud entusiasta.

Polis no dijo mucho más al final, pero el aplauso siguió por mucho más tiempo.

Polis también fue el primer hombre abiertamente gay en ser elegido en la Cámara en 2008, antes de que el matrimonio entre parejas del mismo sexo fuera legalizado a nivel nacional. Incluso entonces, él y Reis eran abiertos sobre los problemas que tuvieron que enfrentar por ser una pareja del mismo sexo en la política.

La pareja tiene dos hijos.