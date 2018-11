¿Qué eran las luces extrañas vistas por pilotos en el cielo de Chile en mayo?

(CNN Español) - El caso de unas luces extrañas vistas en el cielo de Chile es investigado por la DGAC, según Hugo Camus, director de CEFAA.

“El caso de las 5 tripulaciones de las aeronaves que costa afuera de la ciudad de Antofagasta, el 7 de mayo pasado y a unos 340 kilómetros mar adentro, dieron cuenta de la observación del desplazamiento de luces, se encuentra en etapa de investigación,” dijo Hugo Camus, director del Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFAA, en entrevista con CNN.

El llamado “Caso Livor” recientemente fue dado a conocer por el Centro de Investigación de Fenómenos Anómalos de Chile (CEIFAC), agrupación que está compuesta por investigadores autodidactas y aficionados a los fenómenos anómalos, a través de un video en YouTube. Supuestamente contiene los audios de diferentes pilotos de 6 vuelos comerciales con el Centro de Control Oceánico en Santiago.

Camus aclaró a CNN que el video al que se hace mención no corresponde al suceso descrito ya que nadie filmó las luces.

“Solo hay una fotografía, tomada con un smartphone, que estamos analizando si es verdadera,” dijo Camus. “Respecto a los audios difundidos, no son audios oficiales y estamos investigando si corresponden a los que nosotros poseemos”.

De acuerdo a Camus, el gobierno está en plena etapa de estudio del caso y por lo tanto “debemos ser cuidadosos, responsables y rigurosos en el tratamiento y difusión de información sobre este caso”.

Vale la pena mencionar un caso histórico. En diciembre de 2017, el New York Times y Político inicialmente reportaron la historia sobre el programa secreto del Pentágono para investigar reportes de objetos voladores no identificados desde el 2007 hasta el 2012, liderado por el entonces oficial de inteligencia militar Luis Elizondo, y en el cual decenas de millones de dólares para el proyecto fueron solicitados por el ex líder de la mayoría del senado Harry Reid. Un portavoz del Pentágono le dijo a CNN que el programa fue cancelado en el 2012 porque “hubo otros temas de mayor prioridad que merecieron financiamiento”. El Pentágono gastó US$22 millones en los 5 años que duró el programa.

Lo más destacable es que por primera vez en la historia, el Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo público dos videos de aviones F/A-18 Super Hornet de la Fuerza Aérea persiguiendo objetos voladores no identificados que exhiben características que no hacen parte del inventario actual de Estados Unidos o de cualquier otro país del que se tenga conocimiento, según lo declaró Luis Elizondo a CNN.

Camus dijo a CNN que la misión de CEFAA es reunir información sobre fenómenos que se presentan en el espacio aéreo responsabilidad de Chile, de unos 32 millones de kilómetros cuadrados, y el objetivo es apoyar la seguridad de las operaciones aéreas.

“De todos los casos que hemos investigado desde 1997, en total más de 800, más del 72% han sido explicados, un 23 % está pendiente y sólo un 5 % ha sido declarado inexplicado”.