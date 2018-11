Secuestran a una niña latina de 13 años en Carolina del Norte

(CNN) - La policía emitió una alerta Amber luego de que una niña de 13 años fue secuestrada afuera de su casa en Lumberton, Carolina del Norte, el lunes por la mañana.

Hania Noelia Aguilar estaba en el parque de casas rodantes Rosewood esperando que el resto de su familia saliera y y la llevaran en auto a la escuela cuando la obligaron a subir a un automóvil justo antes de las 7 a.m. ET, según dicen el FBI y el Departamento de Policía de Lumberton.

"Un testigo vio a un sujeto masculino vestido de negro y con un pañuelo amarillo obligando a Hania a subir al vehículo de un pariente que estaba estacionado en el camino de acceso", dijo el FBI en un comunicado.

"Hania es una mujer hispana, mide 1,5 metros de altura y pesa aproximadamente 57 kilos. Tiene cabello negro y ojos marrones. La última vez que la vieron estaba vestida con una camisa azul con flores y jeans", dijo.

"La madre de Hania pregunta a quienquiera que se haya llevado a su hija que la traiga a casa", dijo el Departamento de Policía de Lumberton en un comunicado publicado en Facebook.

Dijo que Hania fue metida a una Ford Expedition 2002 con placa de Carolina del Sur NWS-984. El capó del coche se está pelando y hay una etiqueta de Clemson en la ventana trasera.

La policía, la Oficina del Sheriff del Condado de Robeson, los agentes del FBI y los agentes de la Oficina Estatal de Investigación están siguiendo casi 50 pistas, según el comunicado.

WRAL, afiliada de CNN, informó que Hania era una estudiante de octavo grado en Lumberton Junior High School.

Citó a su hermana Heylin Pérez diciendo que Hania había salido para encender el auto de la familia a pesar de que su tía le dijo que no lo hiciera.

"Ella acababa de tomar las llaves y comenzó a encender el auto", dijo Pérez. "Y de la nada, el hombre entró y se la llevó".

La familia escuchó a Hania gritando, dijo ella.