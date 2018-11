(CNN Español) - Su nombre ya suena para ser el primer James Bond negro en la historia de la franquicia del 007. Ahora, la revista People acaba de nombrar al actor británico Idris Elba como el "Hombre vivo más sexi de 2018".

.@IdrisElba is PEOPLE's #SexiestManAlive 2018: It's 'an Ego Boost for Sure' https://t.co/zUiNS2FyqE pic.twitter.com/zLChsSQzeZ

— People (@people) November 6, 2018

Elba, de 46 años, es conocido por su papel de Rusell en la exitosa serie "The Wire", por ser el protagonista de otra serie, "Luther", y por ser Heimdall, compañero de batalla de Thor en el mundo de las películas de superhéroes de Marvel.

"Fue como: 'Vamos, no es cierto. ¿En serio?", le dijo Elba a People sobre cómo reaccionó al conocer su nombramiento. "Fui al espejo, me miré. Estaba como: 'Sí, hoy estás algo sexi". Pero, para ser honesto, solo fue una buena sensación. Fue una buena sorpresa... y un impulso al ego, por supuesto".