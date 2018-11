Brasil, México y Colombia, entre los países donde más se hacen cirugías plásticas; la vaginoplastia, el procedimiento más común

(CNN Español) - Aunque Estados Unidos es el país donde más cirugías estéticas se practican en el mundo, hay tres países latinoamericanos entre los más destacados en esta práctica, según un reporte de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS).

Una encuesta global hecha por la ISAPS, una organización mundial de cirujanos estéticos que tiene más de 4000 miembros en 105 países, reveló que en 2017 hubo un aumento del 5% de las cirugías plásticas y tratamientos estéticos sin intervención, en todo el mundo, y la mayoría de ellas se realizó en EE.UU. (18,4%), Brasil (10,4%), Japón (7,2%), México (4,4%), Italia (4,1%), Alemania (3%), Colombia (2,2%) y Tailandia (0,5%).

Estados Unidos se presenta como el país donde más intervenciones estéticas se hacen debido a su gran cantidad de población y del llamado turismo médico interno, le explicó a CNN en Español la doctora Lina Triana, primera vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética.

Según ella, esta encuesta mide la cantidad de procedimientos que se hacen fuera del lugar de origen de los pacientes, y en Estados Unidos hay muchos pacientes que viajan internamente para hacerse cirugías plásticas. Por eso lideran en este ranking.

Y en América Latina, las cirugías estéticas pueden explicarse desde varios puntos de vista; uno de ellos, desde lo cultural:

"Nosotros tenemos una cultura en Latinoamérica donde las mujeres, digámoslo, son un poquito más abiertas, vivimos en un clima tropical más tiempo del año en muchas ciudades, estamos en los trópicos, entonces esto hace que las personas usen ropa más descubierta y esto hace que nosotros en estas regiones estemos haciendo cirugía plástica estética desde hace muchos años en unos volúmenes más altos que en otras partes", le dijo la doctora Lina Triana a CNN en Español desde Miami.

También se ha visto un aumento de la calidad de los procedimientos estéticos en estos países, algo que, acompañado del favorecimiento del cambio de la moneda, hace que estos destinos sean atractivos para el turismo médico.

"Hoy en día vemos que si bien el cambio de la moneda favorece por ejemplo a Colombia para que sí sea un poco más económico, la principal razón por la que viajan ya no es porque eran con menor costo, sino porque también encuentran calidad de procedimientos, de centros donde realizan procedimientos estéticos lo cual es algo muy positivo", dijo Triana.

"Obviamente el cambio de la moneda siempre favorece", añadió la experta que también se desempeñó como presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (2014-2015).

Según Renato Saltz, presidente de la ISAPS, es probable que esta tendencia de las cirugías estéticas aumente en los próximos años.

“Será muy interesante comparar estos datos con los resultados de 2018, puesto que estamos viendo cifras récord de pacientes que aprovechan las últimas innovaciones en cirugía estética para verse y sentirse mejor”, dijo Saltz en un comunicado.

Los procedimientos que más se practicaron en el mundo

El reporte más reciente mostró que entre estos ocho destinos se realizaron más de 23,3 millones de procedimientos quirúrgicos y 12,6 millones de procedimientos no quirúrgicos.

El reporte mostró que el tratamiento cosmético que más crecimiento tuvo en 2017 fue el rejuvenecimiento vaginal, incluida la labiaplastia, una cirugía cosmética que altera la apariencia de los genitales de la mujer, específicamente sus labios menores y mayores. Esta práctica aumentó un 23% en 2017 respecto a 2016.

"Hoy la mujer quiera ser líder en su vida sexual", dice Triana sobre la razón del aumento de las cirugías vaginales. Una de estas cirugía es la que comúnmente se conoce como "estrechamiento vaginal". Pero este no es un término correcto de usar, dice Triana, pues si se dejara el canal vaginal menos amplio, las relaciones sexuales no serían placenteras, por lo que el objetivo del rejuvenecimiento vaginal no se alcanzaría.

"La razón de ser del procedimiento de rejuvenecimiento vaginal es hacer que nosotras las mujeres podamos apretar más fuerte la vagina durante la relación sexual para que haya más fricción en la pared interior de la vagina y tengamos mayor gratificación sexual", dice Triana.

Brasil lideró las labiaplastias en el mundo, con 21.835 procedimientos en 2017, mientras que en Estados Unidos se hicieron la mayor cantidad de rejuvenecimientos vaginales el año pasado, con 8.568.

El reporte también da cuenta del aumento en el último año la lipectomía en cinturón, que sirve para eliminar el exceso de piel en el abdomen, con un 22%; el aumento de glúteos (17%) y la rinoplastia (11%).

Y sobre las cirugías estéticas, las que más se practicaron en 2017 fueron el aumento de pecho (con más de 1,6 millones de cirugías en todo el mundo); la liposucción (con más de 1,5 millones) y la blefaroplastia (más de 1,3 millones).

Y finalmente, el tratamiento estético no quirúrgico más popular fueron las inyecciones con toxina butolínica: en 2017 se registraron más de 5 millones de procedimientos, según la ISAPS.

Triana advierte que es importante que los pacientes que quieran hacerse cirugías estéticas deben hacerlas en centros médicos que tengan el aval de las instituciones oficiales de cada país. Y seguir cuatro pilares básicos que ella llama el 'Safety Diamond':

– Que quien haga el procedimiento tenga el conocimiento, entrenamiento y la experiencia para hacerlo

– Que el lugar donde se haga la cirugía o procedimiento estético tenga las acreditaciones de los entes territoriales correspondientes (por ejemplo secretarías de salud departamentales o municipales)

– Que el paciente sea apto para el procedimiento

– Y el plan quirúrgico sea específico para el paciente. Para ello es importante que el médico escuche muy bien qué es lo que quiere el paciente y qué es lo ideal para él.

"En cirugías plásticas no hacemos moldes, cada plan quirúrgico es único y diferente", enfatiza Triana.