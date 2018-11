Encuesta CNN: en la víspera de las elecciones intermedias en EE.UU. los demócratas mantienen la ventaja

(CNN) - En la víspera de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el Partido Demócrata continúa con una ventaja de dos dígitos sobre el Partido Republicano en una boleta genérica para el Congreso entre probables votantes, de acuerdo con una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS.

La ventaja demócrata de 55% frente a 42% en la nueva encuesta es igual a la ventaja que tenían a principios de octubre y casi la misma diferencia de 10 puntos que tenían en la primera semana de septiembre

Esa es una ventaja inferior que la que tenía el partido en la encuesta final de CNN antes de las elecciones de 2006 y similar a la ventaja de 10 puntos que tenían los republicanos poco antes de las elecciones intermedias de 2010.

Los demócratas se benefician de la gran brecha de género en las preferencias que se ha mantenido en el tercer trimestre del año (las mujeres favorecen a los demócratas con 62% contra 35%, mientras que los hombres están divididos, 49% apoya a los republicanos y 48% a los demócratas, en sus distritos).

También de una gran ventaja entre los independientes (53% para los demócratas por 39% para los republicanos) y de un fuerte apoyo entre negros y latinos (88% de los votantes negros y 66% de votantes latinos favorecen a los demócratas).

Casi 7 de cada 10 probables votantes dicen que cuando voten este martes estarán mandando un mensaje sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y más a menudo y no, el mensaje que esos votantes quieren enviar es de oposición. En total, 42% de los probables votantes dicen que su voto será para expresar oposición al presidente y 28% que será para apoyarlo. Otro 28% dice que su voto no es sobre el presidente. Ese nivel de oposición es similar a cómo los probables votantes se sentían poco antes de las elecciones de 2006, cuando 41% dijo que votaba contra el entonces presidente George W. Bush, aunque menos votantes ese año (16%) dijeron que salían para apoyar al presidente.

La aprobación de Trump en la encuesta se mantiene en 39%, con 55% de desaprobación, ligeramente peor que su marca de 41% de aprobación y 52% de desaprobación a principios de octubre.

Ese es el peor índice de aprobación previo a una elección de cualquier presidente rumbo a las primeras elecciones intermedias de su mandato en encuestas que se remontan hasta la presidencia de Eisenhower.

Entre los probables votantes, una mayoría, 52%, dice que desaprueba fuertemente la forma en que el presidente realiza su trabajo, y 35% dice que aprueba fuertemente su labor. Solo 11% de los posibles votantes el martes dice que no tiene un fuerte punto de vista sobre Trump.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS del 1 al 3 de noviembre al sobre una muestra aleatoria a nivel nacional de 1.518 adultos contactados por líneas telefónicas fijas o celulares por entrevistadores en vivo. Los resultados de la muestra total tienen un margen de error de +- 3,1%; para el subconjunto de 1.151 probables votantes es de +-3,5%.