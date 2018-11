'The Walking Dead': Esto fue lo que ocurrió con Rick Grimes

Advertencia: Este artículo contiene spoilers del más reciente episodio de 'The Walking Dead'.

(CNN) - Andrew Lincoln dejó este domingo la serie 'The Walking Dead', pero AMC no ha terminado de contar la historia de Rick Grimes.

La cadena anunció el domingo que está en desarrollo una serie de películas sobre el personaje y se espera que la primera de ellas entre en producción al principio del año que viene.

Andrew Lincoln es Rick Grimes en "The Walking Dead". (Crédito: Gene Page/AMC)

El director de contenido de la cadena, Scott M. Gimple, productor de la serie desde hace mucho tiempo, será el productor ejecutivo y escribirá las películas, que serán protagonizadas por Lincoln.

El episodio de 'The Walking Dead' de este domingo había sido anunciado como la última aparición de Lincoln en la serie principal. Un giro sorpresivo al final del episodio revela que Grimes, quien había resultado gravemente herido en una explosión, no estaba muerto como pensaban sus amigos. Él fue rescatado por un helicóptero hacia el final del capítulo.

La primera película anunciada tratará de a dónde fue llevado Rick y "lo que enfrenta en una nueva etapa del apocalipsis zombi", dijo AMC.

"No es el principio del final, es el final del principio. Y me gusta la idea de que podamos contar una historia más amplia, quizá con una especie de vista más amplia", dijo Lincoln en "The Talking Dead", un programa posterior al capítulo de la serie. "Siempre me ha interesado saber qué hay ahí afuera, si hay contacto o no con el resto del mundo".

Gimple dijo que las películas son "grandes evoluciones de lo que hemos estado haciendo en el programa".

"Queremos abrir nuevos caminos con historias diferentes, distintas, todas parte del mismo mundo que ha capturado nuestra imaginación durante cerca de una década de 'Dead'", dijo Gimple en un comunicado.