Exjugador de la NBA llevó a su perro a Australia en el equipaje de mano y eso le generó problemas

(CNN) - Un exjugador de la NBA fue multado por llevar a un perro a Australia en su equipaje de mano, infringiendo las estrictas leyes de bioseguridad del país.

Lamar Patterson llegó al aeropuerto de Brisbane este jueves desde Los Ángeles, con su bulldog francés de nombre Kobe, quien estaba sentado a sus pies durante la duración del vuelo de 14 horas.

Kobe aparece en varias imágenes de la cuenta que Patterson tiene en Instagram, jugando con él y viajando al extranjero.

"No estaba al tanto de las políticas y las reglas de aquí", dijo Patterson en una conferencia de prensa.

El atleta dijo que viaja con su perro todo el tiempo, y se sorprendió de que no se levantaran alarmas hasta que aterrizó en Australia.

"Estaba en mi boleto que viajaba con un animal, así que supongo que solo fue un malentendido", dijo.

Patterson no es el primer estadounidense en hacer noticias por intentar traer perros a Australia.

Los actores Johnny Depp y Amber Heard ocuparon los titulares en 2015 cuando llevaron dos perros yorkshire terrier al país mientras filmaban la última entrega de la franquicia "Piratas del Caribe".

El caso ganó atención internacional luego de que la pareja ahora divorciada se involucró en una disputa pública con el exministro de Agricultura de Australia, Barnaby Joyce, quien amenazó con sacrificar a los perros.

Esta vez no hubo amenazas de eutanasia.

El deportista recibió una multa de 300 dólares y el perro Kobe, fue enviado de regreso a EE.UU., según un comunicado del Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos de Australia.

"Kobe es como un hijo mío", dijo Patterson. "Lo superaré. Tengo baloncesto en el que trabajar... está en buenas manos en casa", dijo.

Leyes estrictas en Australia, ¿por qué?

Los perros solo pueden ingresar a Australia si cumplen con los estrictos requisitos previos a la importación del país y, una vez que llegan, deben pasar un mínimo de 10 días en cuarentena. Las leyes están destinadas a proteger la flora y fauna únicas del país.

"El Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos investigará las circunstancias, incluidos los procedimientos de la aerolínea, que llevaron a la llegada del perro a Australia", dijo el Departamento en un comunicado de prensa.

"Los perros importados a Australia deben ir acompañados de un permiso de importación válido y han sido sometidos a pruebas pertinentes y controles de salud firmados por un veterinario del gobierno del país exportador", se detalló.

Patterson, de 27 años, se unió a los Bullets de Brisbane después de una temporada fuerte en la temporada NBL china, con un promedio de 45 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias por juego. Fue seleccionado por los Milwaukee Bucks en la segunda ronda del draft de la NBA 2014, pero fue cambiado a los Atlanta Hawks. Tuvo una breve temporada en la NBA antes de jugar internacionalmente.