¿La inmigración aumenta el crimen? Esto dicen los datos al respecto

(CNN) - Mientras se avecinan las elecciones intermedias de alto nivel, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha colocado en el frente y centro el tema de la inmigración, duplicando sus afirmaciones en discursos y anuncios de campaña vinculando a los inmigrantes con el crimen.

Pero muchos investigadores sostienen que los inmigrantes son, de hecho, menos propensos a cometer delitos.

MIRA: Palabras de Trump sobre asilo generan preocupaciones, pero no disminuye el deseo de los inmigrantes de cruzar la frontera

A continuación, presentamos algunas estadísticas clave de dónde provienen y lo que dicen las personas en los diferentes lados del debate.

11,3 millones

Esa es la última estimación de la cantidad de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew. Eso es menos del 4% de la población total de Estados Unidos.

105.736

El número de inmigrantes detenidos por ICE en el año fiscal 2017 que fueron condenados por criminales. ICE dice que está comprometido a ir por "extranjeros criminales" para su arresto y expulsión. Los defensores acusan a ICE de inflar estadísticas sobre delincuentes al incluir en su cuenta cargos menores como infracciones de tránsito.

83.573

El número de reclusos en las prisiones estatales y federales que no son ciudadanos de EE. UU., según el último informe de la población penitenciaria de la Oficina de Estadísticas de Justicia. Eso es menos del 6% de la población total de las prisiones.

El informe dice que el número total de reclusos que no son ciudadanos de EE.UU. podría, de hecho, ser más alto, señalando que algunos estados pueden haber subestimado esta cifra y otros no proporcionaron información. Un informe anterior de la oficina advirtió que las diferentes jurisdicciones usan diferentes definiciones para "no ciudadanos", a veces basando la estadística en el lugar donde nacieron las personas, independientemente de su estado de ciudadanía.

21%

Los funcionarios del Gobierno han notado que aproximadamente uno de cada cinco reclusos en una prisión federal son nacidos en el extranjero, y que la gran mayoría de esas personas están ilegalmente en Estados Unidos. Argumentan que tales estadísticas muestran los peligros que la inmigración ilegal representa para la sociedad. "La tasa de delincuencia de inmigrantes ilegales en este país debería ser cero", dijo el secretario de Justicia, Jeff Sessions, en un comunicado este año. "Todo crimen cometido por un extranjero ilegal es, por definición, un delito que debería haberse evitado".

Los defensores se han posicionado contra las estadísticas publicadas por el Gobierno. "La gran mayoría de los inmigrantes en las prisiones federales están allí por delitos de los que solo los inmigrantes pueden ser acusados: entrada ilegal y entrada ilegal después de la expulsión", dijo a The New York Times Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del Center for American Progress. "Cuando cocinas los libros no debes fingir que te sorprenden los resultados".

MIRA:¿Se debe incluir o no a los inmigrantes indocumentados en el censo de EE.UU.?

719

La tasa de condenas penales por 100.000 inmigrantes en Texas. Este número proviene de un estudio realizado por el Instituto Cato, que utiliza cifras de Texas en 2015 como un caso de estudio para observar cómo se comparan las tasas de delincuencia entre las poblaciones de inmigrantes y nativas.

"Los índices de condenas penales y arrestos para inmigrantes estaban muy por debajo de los de los estadounidenses nativos", escribió Alex Nowrasteh de Cato.

Según el análisis del grupo de expertos libertarios, la tasa por cada 100.000 residentes en cada subpoblación fue de 899 para los inmigrantes indocumentados, 611 para los inmigrantes legales y 1.797 para los estadounidenses nativos.

142%

De acuerdo con un estudio de datos en Arizona realizado por el economista John Lott del Centro de Investigación para la Prevención del Delito, es más probable que los inmigrantes indocumentados sean condenados por un crimen que otros arizonenses.

Este estudio ha sido señalado por el Departamento de Justicia y por varios políticos y organizaciones que favorecen la restricción de la inmigración. También ha recibido fuertes críticas del Instituto Cato y otros investigadores, quienes sostienen que el estudio malinterpretó los datos. Lott ha apoyado su investigación.

Un análisis del estudio y las críticas de la sección de comprobación de datos de The Washington Post no fue concluyente.

25

El número de años de investigación sobre delincuencia e inmigración analizados en un estudio reciente publicado en la revista Criminology. "Los aumentos en la población de inmigrantes indocumentados dentro de los estados se asocian con disminuciones significativas en la prevalencia de la violencia", escribieron los autores, Michael Light y Ty Miller. Un análisis de los datos de 1990-2014, dijeron, sugiere que "la inmigración indocumentada durante este período generalmente se asocia con la disminución de la delincuencia violenta".

Los autores señalaron que se necesita hacer más investigación y que es posible que los datos puedan interpretarse de manera diferente.

"Debido a que estamos utilizando estadísticas oficiales de delitos", escribieron, "hay una interpretación alternativa plausible: el aumento de la inmigración no autorizada produce menos delitos denunciados a la policía".

En un comunicado de la Universidad de Wisconsin-Madison que anunciaba los hallazgos del estudio, Light, un profesor de Sociología, dijo que es importante observar los datos mientras continúa el debate sobre la inmigración.

"Creo que el debate público divorciado completamente de los datos es problemático", dijo. "Hay razones para pensar que los inmigrantes indocumentados aumentarían el crimen, pero los datos no apoyan esos argumentos. Nos dice que no ha sido así".