Jueza obliga a Buenos Aires a dar licencia de maternidad a una madre no gestante

(CNN Español) - La justicia de la ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno de la capital de Argentina a otorgar una licencia de 120 días por maternidad a una madre que no gestó a su hija, que nació en un matrimonio igualitario.

“La licencia por maternidad no tiene en miras si la mujer a la cual se le otorga resulta ser la madre gestante o no, sino el interés superior del niño o niña y su derecho a poder disfrutar de la familia los primeros meses de vida, sin importar si los une o no un vínculo biológico“, argumentó Alejandra Petrella, jueza titular del juzgado número 12 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de Buenos aires.

La magistrada, además, dijo en su sentencia que la licencia por maternidad “debe ser interpretada armónicamente con los nuevos derechos de parentalidad, que no distinguen el género ya que el matrimonio igualitario fue reconocido por la ley de Matrimonio Igualitario Nº 26.618 y por el art. 402 del Código Civil y Comercial de la Nacional”.

La demandante, cuyas iniciales son G. M. N. (así la identifica el Poder Judicial para mantener su privacidad), demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después de que éste no le concediera la licencia por maternidad. Ella, docente en una escuela en la localidad, solicitó la baja antes de que naciera su hija, que había sido concebida por fertilización asistida con su pareja del mismo sexo, según informó el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en una nota de prensa.

Para la jueza, "la licencia por maternidad no se vincula solamente a la gestación". Así, puso como ejemplo que, en los casos de adopción, sí se otorgan licencias por paternidad y maternidad porque "los intereses del niño deben ser la consideración fundamental".

"Todos los Estados deben dar alta prioridad al bienestar de la familia y el niño", escribió la jueza, que matizó: "el bienestar del niño depende del bienestar de la familia".

La magistrada hizo hincapié en “la urgencia del daño inminente e irreparable del caso, palmariamente manifiesta, dado que la hija de la Sra. N. nació el día 13 de agosto de 2018 y a la fecha aún no ha podido participar del cuidado de su hija en los primeros meses de vida, siendo éste el fundamento de la norma que otorga dicha licencia”.

CNN en Español trató de ponerse en contacto con el Gobierno de Buenos Aires para obtener comentario al respecto, sin haber recibido respuesta a esta hora.