El amor en tiempos de las enfermedades de transmisión sexual

(CNN) - Para salir con alguien nuevo solo basta visitar el nuevo restaurante del barrio o tomar una clase de yoga. Y en la era del sexo seguro, también significa compartir información sobre tu salud sexual.

Es una tema que las personas con enfermedades de transmisión sexual o ETS, también conocidas como infecciones de transmisión sexual o ITS, como el herpes, la clamidia o el VIH, han tratado durante años. Hoy en día, se estima que 1 de cada 2 estadounidenses sexualmente activos contraerán una ETS antes de que cumplan 25 años.

¿Pero se ha vuelto más fácil tener citas cuando tienes una de estas enfermedades?

LEE: ¿Qué es la linfogranuloma, la enfermedad venérea que desató alerta epidemiológica en Argentina?

"El estigma asociado con tener una ETS hace que las personas crean que no podrán salir con alguien y que nadie querrá tener relaciones sexuales con ellos, pero en mi experiencia, ese no es el caso", dijo Jenelle Marie Pierce, directora ejecutiva de The STD Project y portavoz de PositiveSingles.com, un sitio web de citas dirigido a personas con enfermedades de transmisión sexual.

Le pedí a Pierce y otros expertos que compartan más información sobre las citas cuando tienes una ETS.

La clave en este, como en todos los casos: hablar.

¿Cuándo debes decirle a una posible pareja que tienes una ETS?

"Dependiendo de tus preferencias y tus sentimientos hacia la persona con la que está saliendo, es posible que desees comentar sobre tu ETS o no. Cualquiera de los dos enfoques está bien, pero no divulgar tu situación cuando la actividad sexual es claramente inminente no está bien", indica la terapeuta sexual Diane Gleim.

En otras palabras, no es necesario que tengas esta conversación en tu primera cita (a menos que quieras), pero debes decírselo a tu pareja antes de intimar sexualmente.

Josh Robbins, un activista del VIH/SIDA y portavoz de otro sitio web de citas, DatingPositives.com, dijo que "se trata de ser honesto acerca de tu salud sexual, y mientras más tiempo espere para decirle a alguien que es positivo, más difícil será.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video5", video: "spanish\/2018\/10\/17\/condon-lubricado-boston-enfermedades-sexuales-rec-vo.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); ¿Cómo debes decirle a una posible pareja sobre tu ETS?Es mejor abordar la conversación de manera pragmática y sucinta en un espacio seguro con pocas distracciones, dijo Pierce. "Dale espacio a la persona y deja que se tome un día o dos para responder preguntas", sugiere.

Y para las personas con enfermedades de transmisión sexual que desean omitir la conversación incómoda, e ir directamente a todos los demás aspectos maravillosamente incómodos de las citas: sitios web como PositiveSingles.com y DatingPositives.com ofrecen una manera de hacer precisamente eso.

La terapeuta sexual Rachel Needle ofrece este consejo: "Primero, asegúrate de decirle en persona, cara a cara. Prepárate para educar a tu pareja sobre la ETS que tienes, incluidas las formas en que puede ser sexualmente activa y reducir la posibilidad de transmisión. Permite que tu pareja haga las preguntas que tenga".

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video6", video: "spanish\/2016\/12\/02\/cnnee-pkg-mckenzie-david-ensayos-clinicos-vacuna-sida-vih.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); ¿Qué debe esperar alguien al revelar que tiene una ETS?"Las personas que tienen ETS a largo plazo siempre esperan lo peor cuando revelan su estado, pero quiero motivarlos a que solo acepten lo mejor", dijo Pierce. "Si bien no todos se van a emocionar de tener una ETS, una respuesta calmada, amable y reflexiva es lo que debería suceder cuando se revela a una nueva persona. Si son histéricos, crueles o irrespetuosos, entonces aléjate", indica.

El educador sexual conocido como Laureen HD agregó que "las parejas potenciales tienden a preguntar '¿qué pasó?' después de revelarles que se tiene una ETS.

¿Qué deben saber las personas sin enfermedades de transmisión sexual acerca de salir con alguien que tiene una?

Los expertos con los que contacté señalan que es más probable que una persona que sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual esté más consciente de su salud sexual.

También vale la pena educarse sobre ese riesgo. "Ahora hay disponible un medicamento preventivo llamado PrEP para las personas que están en una relación con alguien que es VIH positivo", dijo Alberda. "También sabemos ahora que si las cargas virales no son detectables, el VIH no se puede transmitir a un compañero".

Está claro que tener una ETS no tiene que poner fin a las citas o al sexo. Al igual que el sexo seguro, es un tema más que querrás discutir con una nueva pareja antes de intimar.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video7", video: "spanish\/2018\/04\/03\/grindr-vih-perfil-homosexual-vo-cafe-cnnee.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Ian Kerner es un terapeuta matrimonial licenciado, escritor y colaborador en el tema del sexo para CNN.