Pharell Williams amenaza con demandar a Trump por usar su canción 'Happy' tras el tiroteo de Pittsburgh

(CNN) - Pharell Williams no está muy feliz con el presidente Donald Trump.

En una carta de cese y desista enviada este lunes, el abogado de Williams Howard King le pidió al presidente dejar de poner la popular canción ‘Happy’ durante sus eventos políticos. La canción fue puesta en un evento el fin de semana, solo horas después de que 11 personas fueran asesinadas en una sinagoga en Pittsburg.

“El día del asesinato masivo de 11 seres humanos a manos de un ‘nacionalista’ demente, usted puso su canción ‘Happy’ a una multitud en un evento político en Indiana”, escribió King en la carta. “No había nada ‘feliz’ sobre la tragedia infligida en nuestro país el sábado y no fue otorgado ningún permiso para el uso de esta canción para este propósito”.

Las acusaciones del uso de ‘Happy’ sin consentimiento constituyen tanto una violación a los derechos de autor como a una marca registrada.

“Pharrell no le ha otorgado, ni le otorgará, permiso para poner públicamente o difundir o diseminar nada de su música”, escribió King.

Esta no es la primera vez que Trump ha recibido críticas de músicos furiosos por el uso de sus canciones sin permiso. Artistas como The Rolling Stones, The O'Jays, Adele y Queen también le han pedido a Trump que deje de usar su música.