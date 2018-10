El jefe de campaña de Trump explica un comercial sin precedentes y defiende la retórica presidencial

(CNN) - Donald Trump rompe tantas normas de la política que no debería sorprender que esté nuevamente en su última semana completa de campaña antes de las elecciones de medio término, lanzando un anuncio en 2018 para los republicanos, pagado y producido por su propia campaña para las elecciones de 2020.

Brad Parscale, jefe de la campaña de Trump, le dijo a CNN que se trata de una compra de anuncios de 6 millones de dólares en televisión y digital. El comercial de 60 segundos se enfoca en la economía en auge, con flashbacks de la crisis económica que comenzó hace 10 años, y advirtió que "todo podría desaparecer si no recordamos de dónde venimos".

La medida no tiene precedentes, considerando que el presidente no participa realmente en la contienda electoral del 6 de noviembre. Pero, nuevamente, también se presentó formalmente para la reelección el día de la inauguración el 20 de enero de 2017.

LEE: La recaudación de fondos para la reelección de Trump no tiene precedentes en absoluto

"Lo que muestra este anuncio es que las cosas están mejorando. Necesitamos continuar votando a los republicanos y seguir avanzando con la agenda del presidente", dijo Parscale a CNN.

"A veces, el éxito puede traer complacencia. Tenemos que recordarles que la economía no es solo una realidad en Estados Unidos. En realidad requiere trabajo", agregó.

Tiene ecos del famoso anuncio de la reelección de "Morning in America" ​​de Ronald Reagan en 1984, que Parscale dice que vio y consideró (rápidamente dijo que tenía ocho años cuando se publicó), pero señala que tiene "mucho más gancho emocional y emplea tecnología moderna".

Brad Parscale, jefe de la campaña presidencial de Donald Trump de cara a las elecciones de 2020.

En efecto, está producido para ser más un comercial para el Superbowl que para fines políticos, el mismo enfoque emocional utilizado por Trump en 2016.

"Tienes que hacer que la gente sienta cosas. Creo que eso es lo que son los comerciales, desde un comercial para un automóvil, un teléfono o cualquier cosa", recuerda Parscale.

"La mayoría de los anuncios políticos apenas llegan a una o dos semanas. La forma en que lo hicimos es significativa. Eso es más o menos cómo lo haces en el mundo comercial. Realmente planificas el lanzamiento de un producto. En 2020 tenemos Trump 2.0, otro lanzamiento de producto. Es lo que haremos durante cuatro años más, y tenemos que estar listos para venderlo", explicó Parscale.

"Creo que son desafortunadas", dijo Parscale sobre las quejas del Partido Republicano, "Estamos haciendo todo lo posible con ese dinero para ayudarlos". agregó.

Parscale señaló que los mítines se están "convirtiendo en shows" donde "los seguidores salen ahora y dicen 'eso fue increíble'".

La retórica de Trump y la violencia

Parte del show de Trump, por supuesto, tiende a ser una retórica dura hacia los opositores políticos y los medios de comunicación.

Las imágenes de CNN de uno de esos mítines del año pasado muestran a Cesar Sayoc agitando el sentimiento antiCNN. Las autoridades federales dicen que tienen pruebas de que Sayoc envió 14 bombas de correo a los críticos de Trump, incluidos dos de los antecesores demócratas del presidente. Otro paquete bomba forzó la evacuación de las oficinas de la CNN en Nueva York.

¿La retórica del presidente tiene alguna responsabilidad? Parscale insistió en negarlo.

No son solo mítines. La campaña de Trump envía correos electrónicos de recaudación de fondos atacando a los medios de comunicación, específicamente a CNN. Parscale se disculpó la semana pasada por la fecha en que se envió uno de ellos bajo el nombre de la nuera del presidente, Lara Trump, el día en que se encontró una bomba en CNN. Pero no se disculpa por el contenido del correo electrónico que dice: "Es hora de que demos a los medios otra llamada de atención para el pueblo estadounidense".

Cuando se le preguntó si pensará en un lenguaje diferente para la campaña de Trump, la respuesta fue: "No lo creo".

