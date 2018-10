Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – "Un saludo cordial desde la ciudad más grande de Puerto Rico, el Bronx en Nueva York". Así inicia nuestra conversación telefónica con Bobby Sanabria, un músico estadounidense pero con sangre boricua que durante su carrera ha compartido escenarios con artistas de la talla de Tito Puente.

En julio, Sanabria lanzó el disco "West Side Story Reimagined", una producción discográfica inspirada en "West Side Story", el drama musical de Jerome Robbins y Robert Wise, con música de Leonard Bernstein, una cinta que según cuenta el músico, marcó su vida desde la niñez.

"Cuando la película cumplió 10 años de ser lanzada, mi papá y mi mamá -José y Juanita- nos llevaron a mi hermana y a mí a un teatro inmenso en Nueva York que se llamaba el Loews Paradise Theater. Yo me quedé con la boca abierta (cuando vio West Side Story), me quedé pasmado, mirando los visuales, pero también la música", recuerda Sanabria, quién dice que desde ese día no dejó de pensar en las piezas compuestas por Bernstein.

"La combinación de música clásica, de ópera, con armonías de jazz, algunos ritmos latinos, por supuesto el huapango (que) se destacó en la escena del techo, cuando estaban cantando 'América' y tuvieron el discurso Rita Moreno argumentando con George Chakiris, teniendo el discurso o como llamamos en Puerto Rico, la controversia", cuenta Sanabria.

Y aunque la música de Bernstein le marcó desde el día que vio el musical, no fue sino hasta hace 10 años que Sanabria dijo que algún día grabaría toda la banda sonora de "West Side Story". Una década más tarde su sueño se hizo realidad.

Extremely proud that we have made the 1st round of the Grammy's in a variety of categories. If you are a #NARAS voting member please consider WEST SIDE STORY REIMAGINED (you can listen to samples on youtube) #latinjazz #jazz #westsidestory @RecordingAcad #GRAMMYs @BobbySanabria pic.twitter.com/JtyRBhP5nK

— Bobby Sanabria (@BobbySanabria) October 22, 2018

"Yo hice un concierto en el Manhattan School of Music, donde soy profesor y fue dedicado a temas de películas, y terminamos con la escena del 'Mambo' en West Side Story, y fue un éxito tremendo, entonces yo pensé 'un día voy a reproducir toda la música de la película, de la obra, pero a mi manera'", explica Sanabria.

El trabajo comenzó hace tres años cuando el maestro comenzó a reconstruir, junto a sus estudiantes en el Manhattan School of Music, las piezas de Bernstein pero con arreglos que incluían varios ritmos latinos como: el joropo venezolano en 'Somewhere', el huapango mexicano fusionado con el joropo en 'América', bomba sicá de Puerto Rico en 'Jet Song', el bolero cubano en 'Gee, Officer Krupke', entre otros.

"Yo supervisé todos los arreglos y escribí parte de uno, también, en el tema 'María'. Yo soy como el doctor Frankenstein, poniendo el monstruo junto, las partes del monstruo juntos para darle vida, entonces la estampa mía está en todo el disco", dice Sanabria.

El resultado fue "West Side Story Reimagined", un disco doble de 20 temas grabado totalmente en vivo en el Dizzy’s Club Coca Cola de la ciudad de Nueva York.

La producción no solo celebra los 60 años de la cinta y lo que hubiesen sido los 100 años del maestro Bernstein, sino que también busca ayudar a Puerto Rico tras el paso del huracán María hace un año.

Parte de los fondos recaudados de la venta del disco irán destinados a la reconstrucción de la isla.

"Como dice la gran poeta Mariposa (María Teresa Fernández): 'yo no nací en Puerto Rico, Puerto Rico nació en mí'. Para mí es algo natural ayudar a mi isla, específicamente recaudando 80% de los fondos recaudados por la venta del disco van a Puerto Rico para ayudar a los músicos allá que muchos han perdido sus hogares, no pueden pagar renta, muchos han perdido sus instrumentos, sus estudios y hoy en día no tienen trabajo", explica Sanabria.

"No fue solamente un huracán (María), fue Irma también, el doble cantazo que le dieron a la isla y fíjate, para mí lo siento hasta más porque María entró por Yabucoa, que es la ciudad donde mi mamá se crió, donde ella nació", agrega.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos con el maestro Sanabria en el episodio 70 de Zona Pop.

