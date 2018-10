México: ¿qué expectativas tiene el empresariado frente al nuevo gobierno de AMLO?

(CNN Español) – En poco más de un mes, México cambiará de presidente: arranca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, hemos querido conocer cómo ve el empresariado del país esta nueva etapa.

Nuestro invitado de esta semana en GloboEconomía es un interlocutor especialmente interesante por varias razones. Se trata de Luis Robles Miaja, quien hasta octubre –porque decidió jubilarse– fue el presidente de BBVA-Bancomer, el mayor banco mexicano. Robles habla muy bien de López Obrador y es optimista frente al desempeño que seguramente veremos del nuevo presidente de Mexico. Cree que el próximo mandatario "va a rodearse de un equipo ortodoxo en lo económico” y eso le “da confianza”.

Es curioso, pero una buena parte del empresariado mexicano –que durante las elecciones tuvo sus más y sus menos con AMLO– insiste ahora en que ven un panorama en el que el mercado probablemente puede ser muy "amigable" y sobre el que no deben temer.

También es muy pragmático Robles a la hora de evaluar lo conseguido con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Considera que la integración norteamericana es imparable y va más allá de lo que pueda ser la discutible versión 2.0 del pacto, al que llegaron hace poco EE.UU. Canadá y México.

Y como buen representante del sector financiero, cree que la bancarización es una herramienta perfecta para conseguir formalizar la economía mexicana. Un reto pendiente por demasiado tiempo, que es necesario superar para que el país crezca con mayor vigor.

Una conversación interesante porque es representativa de cómo piensa una buena parte del mundo corporativo mexicano, que le recomiendo.

