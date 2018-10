(CNN) - Un hombre cuyo diatriba a bordo de un vuelo económico de Europa llegó a los titulares de todo el mundo se disculpó, diciendo que no es un racista.

Millones de personas ahora han visto las imágenes en línea de David Mesher calificando a una mujer de 77 años de edad como una "mujer negra fea", y gritándole: "No me hables en un idioma extranjero, eres una vaca estúpida".

Mesher, quien fue interrogado por la policía sobre el incidente de un vuelo de Ryanair desde Barcelona al Aeropuerto de Londres-Stansted el 19 de octubre, culpó al estallido de un "ataque de mal humor".

Hablando con "Good Morning Britain" desde su casa en Birmingham, Inglaterra, Mesher dijo que se perdió el control con Delsie Gayle, de 77 años, sobre una disputa sobre la disposición de los asientos.

Le dijo al programa ITV1: "Probablemente perdí la calma y le ordené que se levantara".

"No soy una persona racista de ninguna manera y creo que es solo un ataque de mal humor".

"Me disculpo por toda la angustia que has tenido allí y desde entonces".

Pero su disculpa, que se produjo una semana después de que otro pasajero capturara el episodio, fue rechazada por Gayle, quien también apareció en el programa.

Cuando se le preguntó si aceptaba la disculpa, dijo: "No lo creo. Debo olvidar y perdonar, pero me llevará mucho tiempo superar lo que él me ha hecho".

Su hija Carol, que también estaba en el vuelo, agregó: "Dice que no era racista, pero no diría palabras así si no fuera racista".

Aerolínea se disculpa

El incidente ocurrió mientras el avión estaba en tierra en el aeropuerto de Barcelona y el operador de vuelos Ryanair recibió muchas críticas por no haber resuelto adecuadamente la situación y cambiar el asiento de Gayle en lugar de sacar a Mesher del vuelo.

Tanto Gayle como su hija renovaron sus críticas a la aerolínea, diciendo que aún no habían tenido noticias de Ryanair directamente.

La aerolínea emitió un extenso comunicado en Twitter sobre el episodio del viernes, una semana después de que tuvo lugar. Afirmó que solo se había enterado del estallido un día después, luego de lo cual informó el episodio a la Policía en Essex, donde se encuentra el aeropuerto de Stansted.

"Le proporcionamos a la policía una copia del video y los detalles relevantes de los dos pasajeros involucrados. Estas acciones rápidas refutan las afirmaciones falsas de que Ryanair no respondió "rápidamente "o "apropiadamente" al video".

Robin Kiely, jefe de comunicaciones de Ryanair, agregó: "Una vez más, extendemos nuestras más sinceras disculpas a este pasajero por las lamentables e inaceptables observaciones que le hizo a otro pasajero, y creemos que al informar de este asunto de inmediato a la Policía de Essex y disculpándose por escrito con este cliente el domingo por la mañana temprano, Ryanair lo trató con la urgencia y seriedad que justificaba ".

Más de 300.000 personas ahora han firmado una petición en línea pidiendo a la aerolínea que se disculpe y compense a Gayle.

Un portavoz de la Policía de Essex dijo a la agencia AP: "Hay protocolos nacionales acordados para seguir cuando se reportan incidentes ocurridos en otro país. Como tal, estaremos realizando una investigación para presentarla a las autoridades españolas a su debido tiempo".