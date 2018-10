El gobierno de Trump está considerando emitir un decreto similar a la prohibición de viajes para la frontera con México, informa el diario San Francisco Chronicle

(CNN) - El gobierno de Trump está considerando emitir un decreto similar a la prohibición de viajes que bloquearía a ciertos solicitantes de asilo en la frontera con México, informó el San Francisco Chronicle el jueves.

MIRA: Caravana de inmigrantes ya decidió la ruta para ir de México a EE.UU.

La propuesta aún no se ha finalizado y, en última instancia, se puede descartar, informaron al diario fuentes familiarizadas con las discusiones. Las fuentes hablaron en condición de anonimato al Chronicle porque el plan está en etapas formativas. El diario The New York Times y Politico confirmaron más tarde.

"La situación sigue siendo fluida y muchas opciones para lidiar con la caravana permanecen sobre la mesa", dijo a CNN una fuente del Departamento de Seguridad Nacional.

De ser aprobada por el presidente, el decreto sería una escalada dramática de las medidas en la frontera sur, ya que una caravana de migrantes de Centroamérica se está moviendo a través de México hacia Estados Unidos.

MIRA: El presidente Hernández aborda los comentarios del presidente Trump de la existencia de ciudadanos sirios en la caravana

El jueves temprano, CNN informó que se espera que el secretario de Defensa James Mattis firme órdenes de despliegue que podrían enviar 800 o más tropas a la frontera sur para ayudar a las autoridades de la Patrulla Fronteriza.

"El gobierno está considerando una amplia gama de opciones administrativas, legales y legislativas para abordar la crisis de inmigración ilegal masiva creada por los demócratas", dijo un funcionario de la Casa Blanca al San Francisco Chronicle. "No se han tomado decisiones en este momento. Tampoco les queremos decir con anterioridad a los contrabandistas o caravanas qué estrategias precisas se implementarán o no".

La administración está trabajando rápidamente para redactar el posible decreto, reporta el periódico, y el plan potencial podría usar la misma autoridad legal que invocó Trump el año pasado cuando impuso una prohibición a personas de varios países de mayoría musulmana que quieren ingresar a Estados Unidos. El documento citó una fuente del gobierno que ha visto una versión del plan de trabajo y varias fuentes a las que se les describió el plan.

El funcionario del gobierno familiarizado con la versión del plan de trabajo le dijo al San Francisco Chronicle que probablemente enfrentaría desafíos legales.

"Esta es la administración tratando de agarrarse de lo que hay, empujando algo que es legalmente sospechoso", dijo el funcionario al diario. "Hemos visto esto antes. Hemos visto que esto impulsa el caos ... Y a ellos no les importa".

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no hicieron comentarios al periódico.

CNN ha pedido a la Casa Blanca comentarios sobre el informe.