China y Rusia escuchan las llamadas de teléfono de Trump, según The New York Times

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa haciendo llamadas por teléfono celular a pesar de la información sobre que China y Rusia escuchan, informó el miércoles The New York Times.

El informe del diario The New York Times, que cita a funcionarios actuales y anteriores, dijo que los espías chinos escucharon las llamadas de Trump con su iPhone y que los asesores del presidente le habían dicho que los espías rusos escuchaban con regularidad.

MIRA: Trump critica a sus opositores y a los medios el día en que bombas fueron enviadas a los demócratas y CNN

El uso del teléfono celular de Trump se ha observado a lo largo de su mandato, y los expertos en seguridad han planteado preocupaciones en el pasado. CNN señaló en abril que después de que John Kelly se convirtiera en secretario general de la Casa Blanca, Trump hizo más llamadas a través de la central de la Casa Blanca, pero en el momento del informe de abril, el presidente comenzó a hacer más llamadas a través de su celular.

El reportaje del diario The New York Times dijo que los funcionarios que dieron una alarma sobre la negativa de Trump a dejar de hacer llamadas no seguras lo estaban haciendo por frustración.

Esos funcionarios le dijeron al periódico que China estaba tratando de usar sus hallazgos sobre Trump para ayudar al país en su disputa comercial con Estados Unidos y que los chinos habían escuchado las conversaciones de Trump con Stephen Schwarzman, jefe de The Blackstone Group, y Steve Wynn, una figura de Las Vegas que estableció importantes inversiones en Macao, un centro de juego en China. Wynn renunció a la presidencia financiera del Comité Nacional Republicano en enero pasado luego de las denuncias de conducta sexual inapropiada, que él negó.

MIRA: El peligroso nacionalismo de Donald Trump

China, a su vez, ha comenzado a utilizar a sus propios hombres de negocios para tratar de influir en las personas amigables con las conversaciones de Trump, según el informe del diario, que espera que la información llegue al presidente.

Trump desestimó el informe en un tuit en la mañana del jueves, diciendo que solo usa "teléfonos del gobierno y (solo) ha usado un teléfono celular del gobierno con poca frecuencia". No abordó de inmediato el hallazgo clave del informe, es decir, que los espías chinos y rusos escuchaban sus llamadas.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que el informe del The New York Times era "una noticia falsa".

"Mi reacción a este informe del The New York Times es que ciertas personas en Estados Unidos realmente no han escatimado esfuerzos en su búsqueda de un Oscar al mejor guión", dijo Hua a periodistas el jueves.

Hua agregó que si Estados Unidos estaba preocupado por la seguridad de los iPhones de Apple, podrían cambiar a la marca china Huawei.

MIRA: La guerra comercial con China podría llevar a una recesión más temprano que tarde

Un abogado de Wynn dijo al periódico que Wynn se retiró y se negó a hacer comentarios, y una portavoz de Blackstone dijo que Schwarzman "se ha mostrado feliz de servir como intermediario en ciertos asuntos críticos entre los dos países a solicitud de ambos jefes de Estado".

La portavoz de Schwarzman, Christine Anderson, le dijo a CNN que no tenía comentarios adicionales.

Como señaló el informe, Trump indicó al Wall Street Journal esta semana que tenía discreción sobre la información transmitida a través de su teléfono.

"En realidad dije que no me lo dijera por teléfono", dijo Trump sobre la información sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. "No lo quiero en el teléfono. Tan buenos como se supone que deben ser estos teléfonos".